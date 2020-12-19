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Эмомали Рахмон обсудил проблемы борьбы с терроризмом в рамках СНГ

  • 19.12.2020, 15:01,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Эмомали Рахмон обсудил проблемы борьбы с терроризмом в рамках СНГТаджикский лидер Эмомали Рахмон 18 декабря принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Президент акцентировал внимание на необходимости усиления борьбы с террористической деятельностью, в частности на территории Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Лидер страны отметил, что на 45% территории ИРА сейчас присутствуют боевики силы «Талибана», а Таджикистан тем временем остаётся буфером в рамках распространения наркотических средств в государства Содружества. Кроме того, он отметил, что среди соответствующих террористов имеются уроженцы СНГ.

В связи со сложившейся ситуацией Рахмон предложил своим коллегам создать единый список террористических и экстремистских организаций в СНГ.

В продолжение темы президент добавил, что, несмотря на существование угрозы терроризма, меры, принятые в целях укрепления госграницы с ИРА в рамках Содружества, заслуживают высокой оценки.

Особое внимание в ходе заседания было уделено проблемам борьбы с пандемией коронавируса, изменения климата, киберпреступности. Рахмон заявил, что работы, проводимой странами СНГ в данном направлении, недостаточно. Акцент был также сделан на важности поддержки и развития социально-экономической сферы стран Содружества.





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