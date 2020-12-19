Президент Армении поможет решить вопрос с жильём 170 гадрутцам

Лидер Армении Армен Саркисян 17 декабря принял в своей резиденции группу жителей Гадрута, который остался под контролем Азербайджана. В ходе беседы, гадрутцы представили президенту свои проблемы, связанные с вынужденным переселением, а также сохранением культурно-исторических памятников в Гадрутском районе Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба главы Армении.

Согласно сообщению пресс-службы, за прошедший отрезок времени по поручению главы государства состоялись совместные обсуждения с участием сотрудником президентской администрации, и планируется первоначально решить проблему жилья.

В связи с этим, глава президентской администрации Эмиль Тарасян провел рабочую беседу с Мери Давтян, представителем общественной организации, защищающей интересы гадрутцев. На встрече было отмечено, что решаются вопросы более 170 человек, перемещенных из Гадрута. Учитывая информацию, временно они будут размещены в гостиницах.

Помощь будет перечислена со стороны президентской администрации, Всеармянского фонда «Айастан» и фонда «Ереван, моя любовь».