В Украине разработали нацплан вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало национальный план вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку получат 21 млн граждан, относящихся к группам риска. Об этом 17 декабря в рамках ежедневного брифинга заявил глава минздрава Максим Степанов, сообщает пресс-служба госведомства.

Прежде всего вакцинация будет проводиться среди медработников, военнослужащих, участвующих в ООС, работников соцсферы, сотрудников интернатов и домов престарелых. При этом соответствующий процесс будет реализован на базе 11 346 кабинетов прививок, посредством мобильных бригад и через сеть семейных врачей. В рамках разработанной программы также предусмотрена вакцинация граждан страны, проживающих в ДНР и ЛНР.

Украина в течение первых 3 месяцев 2021 года в рамках инициативы COVАХ получит первые 8 млн доз вакцины от коронавируса. Кроме того, на данный момент минздрав страны ведёт активные переговоры с топ-компаниями, которые занимаются производством соответствующих медицинских препаратов.

Для реализации национального плана, по подсчётам министерства здравоохранения, необходимо будет 15,1 млрд гривен (около 543 млн долларов). Сейчас в бюджете на эти цели заложено лишь 2,6 млрд гривен (примерно 93 млн долларов). План будет утверждён правительством до конца этой недели.

Напомним, что украинские власти намерены отправить в Иерусалим своих учёных для содействия в разработке израильской вакцины от коронавируса.

За всё время эпидемии в стране был зафиксирован 931 751 случай заражения соответствующей инфекцией.