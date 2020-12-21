Пограничный комитет Беларуси ввёл новые правила для лиц пересекающих рубежи страны

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в 00.00 часов 21 декабря запустил новый информационный ресурс для лиц, следующих через госграницу РБ в условиях сохранения риска распространения коронавируса. На этом источнике можно ознакомиться с новыми правилами.

Новый электронный информатор разъясняет посетителям все нововведения в связи с острой эпидемиологической обстановкой. Представители пограничного комитета сообщают, что для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы 21 декабря вступили новые правила, и для быстрого коммуникационного удобства создан данный ресурс на портале ГПК.

В рамках новой виртуальной площадки, размещена исчерпывающая информация о деталях и особенностях проезда через границу для всех категорий граждан.

Новые правила пересечения пограничных пунктов в обоих направлениях, касаются как иностранных граждан, так и белорусов. Свод правил помимо воздушных, будет действовать на пропускных пунктах с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Отметим, что аналогичные меры в различных формах внедрялись в работе рубежных служб Латвии, Литвы и РФ.