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Пограничный комитет Беларуси ввёл новые правила для лиц пересекающих рубежи страны

  • 21.12.2020, 15:15,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Пограничный комитет Беларуси ввёл новые правила для лиц пересекающих рубежи страныГосударственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси в 00.00 часов 21 декабря запустил новый информационный ресурс для лиц, следующих через госграницу РБ в условиях сохранения риска распространения коронавируса. На этом источнике можно ознакомиться с новыми правилами. 

Новый электронный информатор разъясняет посетителям все нововведения в связи с острой эпидемиологической обстановкой. Представители пограничного комитета сообщают, что для лиц, имеющих необходимость в пересечении белорусской границы 21 декабря вступили новые правила, и для быстрого коммуникационного удобства создан данный ресурс на портале ГПК.

В рамках новой виртуальной площадки, размещена исчерпывающая информация о деталях и особенностях проезда через границу для всех категорий граждан.

Новые правила пересечения пограничных пунктов в обоих направлениях, касаются как иностранных граждан, так и белорусов. Свод правил помимо воздушных, будет действовать на пропускных пунктах с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Отметим, что аналогичные меры в различных формах внедрялись в работе рубежных служб Латвии, Литвы и РФ.





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