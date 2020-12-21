Президент Молдовы обсудил промульгацию важных бюджетных законов

Действующий глава Молдавии Игорь Додон 21 декабря принял участие в еженедельном совещании высшего руководства страны совместно со спикером парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику, который участвовал в совещании посредством видеоконференции. В ходе переговоров, стороны обсудили важные вопросы прошедшей недели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Официальные лица обратили особое внимание на вопрос, который касается обнародования бюджетных законов, принятых парламентом на прошлой неделе. В связи с этим, глава государства сообщил, что уже подписал законы о бюджетах социального и обязательного медицинского страхования, а законы о госбюджете на 2021 год и о бюджетно-налоговой политике будут промульгированы в течение ближайших двух дней.

Вместе с тем, на заседании было отмечено, что 23 декабря пройдет обсуждение вотума недоверия правительству Иона Кику, а на следующий день депутаты примут участие в торжественной церемонии принесения присяги новым президентом Майей Санду.