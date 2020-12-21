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Президент Казахстана принял с докладом премьер-министра республики

Президент Казахстана принял с докладом премьер-министра республикиПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 декабря встретился с главой правительства Аскаром Маминым. В ходе встречи, верховный и исполнительный руководители страны рассмотрели важные вопросы, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой и социально-экономическим развитием, сообщает пресс-служба президента.

Согласно докладу премьер-министра ситуация с пандемией коронавируса находится под контролем. В данное время, суточный прирост заболеваемости составляет 0,4%, а репродуктивность вируса на территории республики показывает — 0,9%.

Характеризуя распространение болезни в регионах, шеф кабинета министров проинформировал руководство, что Атырауская область является «красной зоной». «Жёлтой зоне» соответствуют Костанайская и Акмолинская, а остальные области считаются «зелёными зонами».

Продолжая отчёт, премьер сообщил, что день назад началась III стадия клинических испытаний отечественной вакцины «QazCovid-in», также в её рамках проводится вакцинация нескольких тысяч граждан, добровольно изъявивших желание. В этом контексте, Мамин доложил Токаеву, что подходят к концу строительно-монтажные работы на новом биофармацевтическом заводе в Кордайском районе. Это предприятие с производственной мощностью 60 миллионов доз в год, запланировано к запуску в марте 2021 года.





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