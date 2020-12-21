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В столице Украины на открытии главной ёлки страны произошёл пожар

  • 21.12.2020, 16:50,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В столице Украины на открытии главной ёлки страны произошёл пожарВ столице Украины на Софийской площади 19 декабря прошла церемония зажжения главной ёлки страны. В ходе мероприятия произошло возгорание декоративного банта, огонь также перекинулся на гирлянду. Об этом в своём Telegram-канале сообщила пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ведомства заявили, что пострадавших нет. По их словам, инцидент произошёл после того, как начался салют. В результате залпа пиротехнических огней загорелся бант, который был расположен на металлический конструкции с файерами. В последствии загорелась гирлянда.

Возникший пожар был потушен силами неподалёку стоявших мужчин и обслуживающего персонала с использованием порошковых огнетушителей. Представители госслужбы по ЧС заявили, что залп салюта, который стал причиной пожара, был изначально направлен не в небо, а вниз, на головы людей.

Инспекция по пожарной безопасности в ходе проверки опроса не стала комментировать какие санкции грозят организаторам за происшествие.

Напомним, что на юге Украины, в Херсонской области тоже сгорела главная новогодняя ёлка села Чаплинка. Причиной возгорания стало короткое замыкание гирлянды.

В этом году празднование нового года в стране будет проходить без торжеств и концертов из-за карантинных ограничений, принятых ввиду эпидемии коронавируса.





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