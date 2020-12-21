Заместитель главы правительства Киргизии ознакомилась с состоянием больниц в Иссык-Кульской области

Вице-премьер-министр Киргизии Эльвира Сурабалдиева 19 декабря посетила Иссык-кульскую область в рамках рабочего визита. В ходе своей поездки заместитель главы правительства ознакомилась с состоянием нескольких медицинских учреждений, встретилась с руководителями больниц, а также, приняла участие в мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Она приняла участие в церемонии открытия обновленного инфекционного отделения территориальной больницы Иссык-Кульской области в городе Чолпон-Ата. В своей речи Сурабалдиева выразила искреннюю благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд и пожелала успехов в их нелегкой работе в борьбе за жизнь и здоровье граждан.

Кроме того, вице-премьер участвовала в открытии нового учреждения группы семейных врачей в селе Кара-Ой, посетила детский оздоровительный центр «Алтын Балалык», в котором летом работал дневной стационар для оказания медицинской помощи больным пандемической инфекцией коронавируса.

По итогам поездки, Сурабалдиева дала ряд поручений соответствующим структурам и местным органам власти.