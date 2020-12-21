В Таджикистане запустили горячую линию для приёма жалоб при отключении света

Открытая акционерная холдинговая компания «Барки Точик» с 18 декабря запустила в Таджикистане горячую линию для приёма жалоб и обращений по вопросам сбоев в работе электрических сетей. Для этих целей было открыто 3 телефонные линии. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба компании.

Любой желающий гражданин может позвонить на мобильные номера 93-355-51-51 и 93-355-52-52 по любым вопросам, которые связаны с отключением электричества и другими соответствующими проблемами. Диспетчеры также принимают звонки на городской номер 235-86-84.

Среди основных целей работы горячей линии — своевременное обнаружение проблем в работе электросетей, выявление случаев незаконного использования электрической энергии и подключения к действующими сетям.

По словам пресс-секретаря «Барки Точик» Нозирджона Ёдгори, каждый звонок будет записываться, а каждая жалоба будет направляться в соответствующие госорганы для дальнейшей обработки.

Ёдгори заострил внимание на том, что решение о запуске сразу трёх телефонных линий было принято в связи с ежегодной критикой работы компании, поступающей в адрес холдинга со стороны граждан республики.

Напомним, что на севере Таджикистана в первой половине декабря жителей призвали экономить электроэнергию, а также использовать дрова и уголь для отопления ввиду ремонтных работ, проводимых энергохолдингом «Барки Точик».