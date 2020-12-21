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В Госдуме предложили сделать 31 декабря «выходным днем» от коронавируса

  • 21.12.2020, 18:51,
  • В Мире + Европа Россия
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В Госдуме предложили сделать 31 декабря «выходным днем» от коронавирусаПоследний день уходящего года стоит освободить от новостей про коронавирус — такого мнения придерживается якутский депутат Госдумы Федот Тумусов.

Парламентарий считает, что завершающий день непростого 2020 года должен быть радостным, насколько это возможно, а не омраченным мрачными новостями о распространяющейся заразе.

«Давайте 31 декабря уделим внимание самому главному — нашим родным, нашим семьям. Вспомним то хорошее, пусть и немногое, что было в этом году. Поделимся с близкими своими желаниями и мечтами. Надежда. Вот то чувство, которое нужно каждому из нас», — заявил Федот Тумусов.

Депутат напомнил, что с марта коронавирус ни на день не исчезал из новостных сводок. Людям регулярно рассказывают о том, насколько опасна болезнь, насколько сложна ситуация, в какой опасности находятся они и их близкие. Сейчас эти новости, считает Тумусов, сами по себе могут считаться «оружием массового поражения», причем более страшным, чем сам Covid-19.

Кроме того, как добавил представитель Якутии в нижней палате парламента, люди уже поняли и запомнили, как нужно себя вести и чего опасаться. Они и без лишних напоминаний смогут уберечься от заражения.

«Я могу это утверждать, как человек, который сам переболел COVID-19, был госпитализирован и выздоровел благодаря нашим замечательным врачам. Смело могу сказать: врачи, медсестры, санитары в госпиталях и больницах устали от слова „коронавирус“ больше всех», — отметил Тумусов. 

В предновогодний день 31 декабря, уверен депутат, всем россиянам полезно будет отдохнуть от негативных мыслей о пандемии. 





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