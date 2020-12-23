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Послы русского языка в мире – теперь в онлайне

  • 23.12.2020, 09:29,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Послы русского языка в мире – теперь в онлайнеПартнёрами экспедиций являются Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова и представительство Россотрудничества в Таджикистане.

В Киргизской Республике волонтеры проводят дистанционные занятия со школьниками. В занятиях принимают участие ученики четырех школ, расположенных в Нарынской области (Школа имени О. Токтосунова – Нарынский район, Школа имени А. Мааткеримова, Школа имени К. Кыдыралиева – Кочкорский район) и Иссык-кульской области (Школа-гимназия им. А. Мамытова – Иссык-Кульский район).

В Таджикистане участниками образовательно-просветительских занятий стали студенты Худжандского государственного университета им. академика Бободжона Гафурова и ученики Школы для одарённых детей, расположенной в Бободжан-Гафуровском районе Согдийской области.

Методисты программы, специалисты Института Пушкина проводят научно-методические семинары для киргизских и таджикских преподавателей. 

Активные участники онлайн-мероприятий по теме русского языка и культуры поощряются сувенирами и подарками, которые будут отправлены по почте из России к Новому году и Рождеству.

В экспедиции участвуют 36 послов русского языка. Ребята представляют Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Казанский федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Петрозаводский государственный университет, Пятигорский государственный университет и другие вузы. 

В октябре 2020 года программе «Послы русского языка в мире» исполнилось пять лет, за это время ее участники побывали в 16 странах Азии, Европы и Америки. 

Цель программы – знакомство зарубежных школьников и молодежи с русским языком и культурой. «Это современная, действительно модная во всем программа: начиная от экипировки наших студентов и заканчивая тем, что все форматы, все технологии, которые лежат в ее основе, востребованы сегодня у нашей молодежи, – считает ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. – Строгий отбор проходят кандидаты, которые хотят стать послами. Тем не менее не только филологи, не только гуманитарии, но и студенты разных специальностей почти всех регионов нашей страны уже стали участниками программы».

Перед экспедициями волонтеры проходят обучение в Институте Пушкина, учатся работать с иностранной аудиторией, осваивают основы методики преподавания русского языка и межкультурной коммуникации. 

«С большим сожалением мы расстались со всем, что требует личного взаимодействия. Так, мы не сможем устроить игру "Ручеёк" и смастерить куклу. Не будет и активностей, для которых мы привозили реквизит: например, игры на ложках и кукольного театра. Зато мы сосредоточимся на форматах, в которых ребята будут как можно больше говорить на русском языке. Также важная особенность онлайн-экспедиций состоит в том, что будет много заданий с работой в группах, – рассказал волонтер программы, выпускник магистратуры Российского университета дружбы народов Даниил Бороздин. – Безусловно, ничто не заменит традиционные уроки, особенно учитывая интерактивный формат наших занятий. Но послы русского языка и методисты программы сделали всё, чтобы наши онлайн-занятия были максимально полезны и интересны. А в следующем году мы обязательно закрепим полученные ребятами знания, приехав к таджикским школьникам, которых видим пока только по видеосвязи». 

В качестве особенности обучения в этом году акцент был сделан на подготовку онлайн-занятий: волонтеры знакомились с дистанционными методами работы, вместе с методистами продумывали форматы переноса интерактивных занятий в дистант.

«Я веду онлайн-уроки в Кыргызстане. Мое мнение, что любой вариант, в котором мы проводим занятия, лучше, чем тот, где экспедиций нет совсем, – считает Диана Тиян, выпускница педагогического университета. – К сожалению, у нас нет возможности взаимодействовать с каждым ребенком, общаться с детьми на переменах, дарить подарки лично и репетировать концерт, как это было в наших прошлых экспедициях. Однако ребята могут, пусть даже через экран, слышать русскую речь, видеть природу, архитектуру России на картинках, смотреть видео и таким способом знакомиться с нашей страной. Мне кажется, для школьников даже такие уроки запомнятся и подарят радостные эмоции. Конечно, какие-то занятия не удалось перевести в онлайн формат, но большинство мы вместе с методистами адаптировали под дистанционное общение. Например, уроки по промыслам, космосу, фразеологизмам, чтение, вопросы на размышление, викторины. В некоторых организационных моментах нам помогают учителя с той стороны, за что им огромное спасибо». 

20 декабря послы русского языка встретились в онлайн-формате с и.о. руководителя Представительства Россотрудничества в Таджикистане Иваном Ивановым, рассказали о первом опыте дистанционных занятий и обсудили дальнейший план работы.

Организатор образовательно-просветительских экспедиций волонтеров программы «Послы русского языка в мире» – Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина совместно с Фондом содействия продвижению русского языка и образования на русском при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Институт Пушкина объявляет новый набор волонтеров. Участниками программы могут стать студенты и выпускники российских и зарубежных вузов в возрасте от 18 до 30 лет. 

Заявки принимаются до 27 декабря 2020 года. 

Подробности:

https://vk.com/volunteerru





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