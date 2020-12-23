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Премьер Армении поблагодарил главу России за помощь в возвращении армянских военнослужащих

Премьер Армении поблагодарил главу России за помощь в возвращении армянских военнослужащихГлава правительства Армении Никол Пашинян 21 декабря посетил Сюникскую область, Первой остановкой визита премьер-министра стала община Сарнакунк.  Пашинян встретился с жителями района, побеседовал с ними, выслушал их опасения по поводу демаркационных работ в Сюникской области, ответил на вопросы жителей общины. Также он сообщил о возвращении шести пропавших без вести военнослужащих срочников. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Выступая перед гражданами, глава правительства заявил о том, что шестеро армянских военнослужащих, которые считались без вести пропавшими,  вернулись накануне на родину. Согласно информации, их здоровью ничего не угрожает.

По представленным данным, солдат обнаружили в результате поисковых работ на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, усилиями Госслужбы по ЧС Арцаха, российских миротворцев, Красного Креста.

В связи с этим, Пашинян выразил большую благодарность российскому президенту Владимиру Путину за оказанное содействие.

По словам премьера, поисково-спасательные операции для обнаружения без вести пропавших проводятся каждый день.





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