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В Туркменистане запустили конкурс на получение малого гранта от WWF

  • 23.12.2020, 11:57,
  • Китай и Центральная Азия Экология
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В Туркменистане запустили конкурс на получение малого гранта от WWFWWF объявил в Туркменистане конкурс проектов на получение малого гранта, максимальная сумма которого составит 20 тыс. долларов США. Об этом 15 декабря сообщил официальный сайт mca.earth.

Конкурс проводится в рамках Программы по охране территорий биоразнообразия в горах Центральной Азии.

— Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. С требованиями к участникам программы можно ознакомиться на официальном сайте Программы по сохранению ключевых территорий биоразнообразия в горных регионах ЦА, — пишет источник.

Отметим, программа сконцентрирована на сохранение важных районов биоразнообразия двух крупных горных хребтов Азии — Памира и Тянь-Шаня.

Напомним, в Сочинском национальном парке действует Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Животные, завезённые сюда в 2009—2012 годах из Туркменистана, Ирана и Лиссабонского зоопарка, стали родоначальниками будущих вольных поколений леопардов на российском Кавказе.

Добавим, грант предоставляется проектам, отвечающим темам, как охрана уникальных представителей флоры и фауны, управление водными ресурсами, сокращение влияния чрезмерного выпаса скота и браконьерства, инвентаризация биологически важных участков и другие.





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