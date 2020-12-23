В Туркменистане запустили конкурс на получение малого гранта от WWF

WWF объявил в Туркменистане конкурс проектов на получение малого гранта, максимальная сумма которого составит 20 тыс. долларов США. Об этом 15 декабря сообщил официальный сайт mca.earth.

Конкурс проводится в рамках Программы по охране территорий биоразнообразия в горах Центральной Азии.

— Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. С требованиями к участникам программы можно ознакомиться на официальном сайте Программы по сохранению ключевых территорий биоразнообразия в горных регионах ЦА, — пишет источник.

Отметим, программа сконцентрирована на сохранение важных районов биоразнообразия двух крупных горных хребтов Азии — Памира и Тянь-Шаня.

Напомним, в Сочинском национальном парке действует Центр разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. Животные, завезённые сюда в 2009—2012 годах из Туркменистана, Ирана и Лиссабонского зоопарка, стали родоначальниками будущих вольных поколений леопардов на российском Кавказе.

Добавим, грант предоставляется проектам, отвечающим темам, как охрана уникальных представителей флоры и фауны, управление водными ресурсами, сокращение влияния чрезмерного выпаса скота и браконьерства, инвентаризация биологически важных участков и другие.