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Зеленский поручил упростить бюрократию выплат семьям погибших медиков

  • 23.12.2020, 13:55,
  • В Мире + Европа » Украина
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Зеленский поручил упростить бюрократию выплат семьям погибших медиковВ Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского 21 декабря прошло селекторное совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. В рамках собрания лидер страны поручил ускорить выплаты семьям медиков, погибших от соответствующей инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что в последнее время в стране наблюдается снижение числа заражений коронавирусом. По его словам, количество соответствующих случаев, по сравнению с прошлой неделей, уменьшилось на 25 тысяч. 

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо уделить особое внимание упрощению бюрократии выплат семьям медиков, который погибли из-за заражения коронавирусной инфекцией. Он добавил, что гражданам порой очень сложно понять, какие именно документы нужно подавать в данном направлении. 

В рамках собрания было отмечено, что в министерство соцполитики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат. При этом профинансировано было лишь 33.

Участники совещания также затронули тему вакцинации, которая запланирована на весну 2021 года.

Напомним, что 17 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил о разработке национального плана вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. По его словам, соответствующая программа будет утверждена кабинетом министров до конца этой недели.





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