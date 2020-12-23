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В Туркменистане разработают план поэтапной доставки вакцины от коронавируса

  • 23.12.2020, 14:27,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Туркменистане разработают план поэтапной доставки вакцины от коронавирусаТуркменистан разработает план научного изучения вакцин от коронавируса и их поэтапной доставки в страну. Работа проводится в соответствии с Планом обеспечения готовности страны к противодействию острым инфекционным заболеваниям и принятию мер быстрого реагирования. Об этом 21 декабря сообщило информагентство «Медиа Туркмен».

Отметим, разработкой займутся минздрав, внешнеполитическое ведомство и Академия наук страны.

Стоит отметить, ранее российский дипломат Александр Блохин в ходе пресс-конференции заявил, что Россия предоставит стране вакцину против пандемии коронавируса, после того как она будет выпущена на российских предприятиях в достаточном количестве.

— Туркменистан закупил в РФ медикаментов и медицинских принадлежностей более чем на $8 млн., и российская сторона очень позитивно оценивает партнёрство с Центральноазиатской республикой в этой сфере, — сказал Блохин.

Добавим, что Минздрав страны регулярно закупает вакцины и другие иммунные средства, имеющие особое значение в профилактике различных заболеваний.





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