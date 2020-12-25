Введение «Честного знака» может быть отложено для Дальнего Востока

Система обязательной маркировки товаров может оставить миллионы дальневосточников без возможности купить новую одежду, переобуть машину, а заодно – нормально питаться. Введенные четыре года назад пилотные проекты по обязательной маркировке товаров уже заставили людей массово начать носить пуховики, потому что ценник на шубы взлетел катастрофически. Маркировка уже есть у табака и алкоголя, и взлет стоимости очевиден, а вот изменения качества есть разве что в фантазиях законодателей. Сейчас «Честный знак» грозит еще более печальными последствиями.

До 2021 года осталось совсем-совсем немного, и именно тогда обязательная маркировка коснется того, без чего уже не обойтись. Вся кожаная одежда, трикотажные блузоны, детские блузы, пальто, плащи, ветровки и прочая верхняя одежда, постельное белье, автомобильные покрышки, молочная продукция… Список неполон, но этого уже хватает, чтобы испугаться. Маркировка автоматически означает, что цены на все товары из обозначенного законом перечня вырастут. Особенно – на ДВ, куда везти отечественную (читай – оформленную где-то в Москве) продукцию больно уж накладно. Без алкоголя и норковой шубы-то прожить можно, а вот без одежды… Без одежды не получится.

Шанс хоть что-то сделать в преддверии катастрофы имеют губернаторы. Дальневосточники из партии «Справедливая Россия» хотят предложить дальневосточным же главам объединиться и подготовить обращение к правительству. Суть обращения – ввод моратория на введение обязательной маркировки на товарах, ввезенных в РФ. Полномочия губернаторов сейчас увеличились, так как они вошли в состав Госсовета.

«У нас на Дальнем Востоке пунктов пропуска через границу, через которые идет импорт, очень мало, их то ли пять, то ли шесть. Так не проще ли мотивировать таможенников строже контролировать определенные группы товаров. У нас есть не только таможня – есть Россельхознадзор, есть санитарные службы, службы карантина растений, много всевозможных служб, где люди получают зарплату», – напомнил депутат Госсовета Якутии от «Справедливой России» Юрий Григорьев.

Парламентарий также отметил, что ДФО достаточно удален от центра, чтобы иметь право на особенное отношение. А те перемены, что придут с введением «Честного знака», оставят людей голыми, босыми и без машин.