Евросоюз выделит Армении десятки миллионов евро для борьбы с пандемией

Европейский Союз 23 декабря сообщил о том, что готов предоставить Армении 24 миллиона евро, в качестве дополнительного гранта для борьбы с пандемической инфекцией коронавируса в стране. Было отмечено, что выделяемые финансовые средства являются частью помощи ЕС Армении из 92 миллионов евро для того, чтобы помочь в борьбе с постпандемическим кризисом и укрепить экономическую и финансовую устойчивость страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что решение Евросоюза принято на основе «Программы среднесрочного социально-экономического восстановления», которая предусмотрена «Договором о противоборстве с коронавирусом», подписанного между ЕС и правительством Армении.

Кроме того, при принятии решения принималась во внимание положительная оценка прогресса реформ макроэкономической стабильности, управления государственными финансами и прозрачности государственного бюджета.

Ожидается, что помощь ЕС поможет провести важные экономические реформы, сохранить рабочие места и малый бизнес в стране.