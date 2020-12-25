Новый лидер Молдавии приняла президентскую присягу

Избранный глава Молдавии Майя Санду 24 декабря приняла участие в торжественной церемонии, где приняла присягу и официально вступила в должность президента страны. Стоит отметить, что она стала первой женщиной, которая встала за штурвал руководителя страны. Об этом сообщается на странице Майи Санду в Facebook.

Во время приведения Санду к присяге центральная часть Кишинева была перекрыта полицией в целях безопасности.

Санду во время церемонии инаугурации заявила, что будет президентом европейской интеграции.

По ее словам, она намерена продвигать внешнюю политику, которая будет помогать внутренней строить мосты, а не воздвигать стены, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, открывать двери для граждан, для местной продукции, чтобы Молдова села за стол переговоров рядом с развитыми странами.

Стоит отметить, что пятый президент Игорь Додон, который руководил Молдовой последние четыре года, официально передал власть вступившей в должность главы государства Майе Санду, встретив её с букетом цветов.