Жена Зеленского запустила проект «Удивительная открытка»

Супруга президента Украины Елена Зеленская запустила новогодний проект «Удивительная открытка». В рамках него граждане смогут посредством интернета или обычной почты отправить родным и близким открытки от украинских художников. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба лидера страны.

Онлайн-карточки состоят из 12 картин местных деятелей искусства, которые были оживлены анимацией, отметила Зеленская. По её словам, данные работы являются гармоничным сочетанием украинских традиций и современных технологий.

Для того, чтобы отправить цифровую открытку необходимо зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать понравившийся вариант, написать пожелание и в специальной строке ввести адрес получателя. Платформа также предлагает поделиться карточкой с пользователями мессенджеров и социальных сетей.

В проекте приняли участие 28 отделений Укрпочты. Через них можно будет отправить бумажную открытку с аналогичными изображениями, что и на онлайн-версии карточки.

Соответствующий проект был реализован при поддержке телевизионного канала СТБ, ПАО «Укрпочта» и креативного агентства Green Penguin.