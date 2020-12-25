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Глава Беларуси поздравил христиан страны с Рождеством Христовым

  • 25.12.2020, 13:21,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Глава Беларуси поздравил христиан страны с Рождеством ХристовымПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 24 декабря поздравил соотечественников, представляющих христианское вероисповедание с праздником Рождества Христова. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Обращаясь к гражданам, глава государства подчеркнул, что эти зимние дни всегда наполнены ожиданием чуда. Согласно доброй многолетней традиции верующие переосмысливают свои поступки, чаяния, помыслы и свою жизнь в целом.

Президент отметил, что они учатся прощать, творить добро, помогая нуждающимся, открывать сердца для чистой любви, мудрости и милосердия. Лукашенко обратил внимание, что ценности христианства ещё с прошлых веков стали духовной опорой, сплачивающей людей различных национальностей, создающей искреннее доверие, шаги взаимопомощи, толерантность, уважение и гостеприимство.

Национальный лидер констатировал, что этими качествами Беларусь славится с древних времён. Президент Белоруссии пожелал, чтобы яркое сияние Рождественского светила принесло людям мир, согласие, надежду, здоровье счастье и благополучие.





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