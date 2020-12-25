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Казахстан направил в Таджикистан 100 мобильных аппаратов ИВЛ

Казахстан направил в Таджикистан 100 мобильных аппаратов ИВЛКазахские власти 22 декабря направили в Республику Таджикистан гуманитарную помощь. Соответствующий груз включает 100 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Помощь была оказана в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Распоряжение было подписано казахским лидером 10 декабря этого года. В документе сказано, что в Таджикистан необходимо отправить аппараты «Кокчетав-4П», производством которых занимается завод «Тыныс» в Кокшетау. Данное оборудование сделано таким образом, что его можно с лёгкостью установить в машине скорой помощи или даже у себя дома, заявили казахские чиновники.

Напомним, что в общей сложности в 2020 году Таджикистан получил гумпомощь от более 60 государств. Общая сумма всей помощи за время пандемии составила свыше 45,1 млн долларов. В апреле в Душанбе из Казахстана был доставлен гуманитарный груз с мукой.

Напомним, что с 30 апреля по 23 декабря в республике лабораторным путём был зарегистрирован 13 071 пациент с коронавирусной инфекцией. При этом около 96% граждан вылечились от сопутствующей болезни.





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