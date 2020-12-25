Требование отставки премьер-министра не удостоилось поддержки народа | Никол Пашинян 

«Дорогие соотечественники!
Сейчас уже очевидно, что Оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не удостоился поддержки народа.
Оппозиция имела все возможности генерировать народную поддержку по своему требованию. Она владеет огромными финансовыми, информационными, организационными средствами, имела широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но не только не смогла обеспечить народную поддержку своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума, процесс площади достиг зрелости.
И никто не может сказать, что мы держали власть с применением грубой силы. Наоборот, нас обвиняют в ненужной мягкости.
Все это, однако, никоим образом не меняет мои личные обязательства перед народом и нашей политической командой ответить перед народом. Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но и не могу иметь халатного отношения к переданной мне народом власти, должности премьер-министра.
Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства страны должен решать народ со свободным волеизъявлением, и я, как премьер-министр Армении
, считаю себя гарантом свободного волеизъявления.
Я также готов оставить пост премьер-министра в результате решения народа. И должность премьер-министра могу оставить только по решению народа.
Я также готов в случае восстановления доверия народа и в дальнейшем продолжить лидерство Республики Армения
в эти трудные времена.
Есть лишь один вариант получения ответа на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов.
Исходя из вышесказанного, приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году».