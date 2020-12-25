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Требование отставки премьер-министра не удостоилось поддержки народа | Никол Пашинян

Требование отставки премьер-министра не удостоилось поддержки народа | Никол Пашинян 
«Дорогие соотечественники!

Сейчас уже очевидно, что Оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не удостоился поддержки народа.

Оппозиция имела все возможности генерировать народную поддержку по своему требованию. Она владеет огромными финансовыми, информационными, организационными средствами, имела широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но не только не смогла обеспечить народную поддержку своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума, процесс площади достиг зрелости.

И никто не может сказать, что мы держали власть с применением грубой силы. Наоборот, нас обвиняют в ненужной мягкости.

Все это, однако, никоим образом не меняет мои личные обязательства перед народом и нашей политической командой ответить перед народом. Я не цепляюсь за кресло премьер-министра, но и не могу иметь халатного отношения к переданной мне народом власти, должности премьер-министра.

Судьбу этой должности и дальнейшего политического лидерства страны должен решать народ со свободным волеизъявлением, и я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом свободного волеизъявления.

Я также готов оставить пост премьер-министра в результате решения народа. И должность премьер-министра могу оставить только по решению народа.

Я также готов в случае восстановления доверия народа и в дальнейшем продолжить лидерство Республики Армения в эти трудные времена.

Есть лишь один вариант получения ответа на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов.

Исходя из вышесказанного, приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году».


  Источник:FMG NEWS

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