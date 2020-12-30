Армения и Кипр высоко оценили двусторонние отношения между странами в различных форматах

Вместе с тем, министрами была подчеркнута обоюдная готовность предпринимать практические шаги для дальнейшего расширения и обогащения двусторонней повестки дня.
Кроме того, во время переговоров стороны обменялись мнениями по вопросу, касающемуся региональной безопасности и стабильности.
В свою очередь, армянский министр выразил большую благодарность Кипру за поддержку армянского народа в ходе армяно-азербайджанской войны.
Напомним, что 10 ноября лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России подписали трёхсторонне заявление о полном прекращении всех боевых действий в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему территориях. Соглашение предусматривало нахождение в регионе российских миротворцев, которые будут следить за порядком на местах.