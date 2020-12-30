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В Украине предложили массово раздать гражданам стрелковое оружие

  • 30.12.2020, 11:07,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
В Украине предложили массово раздать гражданам стрелковое оружиеЗамсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос 28 декабря в рамках брифинга в пресс-центре ИА «Интерфакс-Украина» заявил, что в СНБО был разработан законопроект, который позволит массово раздать стрелковое оружие гражданам.

По его словам, возможность хранить оружие у себя дома получат члены территориальной обороны. При этом стать частью данного объединения сможет любой житель Украины. Для этого ему надо будет проходить специальную подготовку по выходным.

Кривонос заявил, что на данный момент в законопроекте №4504 предусматривается выдача около 80 000 единиц стрелкового оружия. Чиновник заметил, что в этом нет никакой угрозы для остальных, так как у украинцев дома уже хранится свыше 1 млн единиц оружия. Проект закона будет вынесен на рассмотрение в Верховую Раду в феврале–марте 2021 года.

Напомним, что партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет легализовать оружие в Украине. Право на получение оружия будут иметь граждане без медицинских противопоказаний, судимостей за уголовные правонарушения.





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