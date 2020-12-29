До всенародного форума Лукашенко призвал изучить мнения большинства граждан Беларуси

Президент отметил, что все новации, которые будут выдвинуты на предстоящем народном собрании должны служить белорусам и их процветанию. Никаких решений созвучных с угодой заграничных «советчиков» и их местных глашатаев приниматься не должно, подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 декабря на совещании по подготовке к VI всенародному форуму страны, призвал оргкомитет изучить самый широкий спектр мнений и суждений белорусских граждан, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства акцентировал внимание на том, что идеи и конкретные предложения, представленные на суд делегатов собрания, обязаны отражать реальные вопросы, проблемы и надежды людей. Беларуси не нужны оторванные от жизни теории, стране нужны ответы на действительные и насущные просьбы общества. В связи с этим, необходимо проанализировать самый обширный круг мнений и суждений граждан республики, заявил президент.

Белорусский лидер сообщил, что в подготовительный период до народного собрания, в стране стартовал широкий общественный диалог. В областях, коллективах и вузах обсуждаются ключевые векторы дальнейшего развития государства, на местах действуют общественные приемные по сбору мнений и инициатив, высказаться может каждый. Создаётся плюрализм мнений, который очень необходим для правильных управленческих решений и эффективного баланса между целями государства и интересами общества, заявил президент.