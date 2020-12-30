Сотрудник мэрии столицы Таджикистана задержан за мошенничество

Главный специалист по инвестициям и управлению госимуществом исполнительного комитета мэрии Душанбе Бехруз Мухторов был задержан по подозрению в мошенничестве. Он вымогал с граждан деньги в обмен на обещание приватизации коммунальных квартир на их имена. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

Чиновник в феврале 2020 года взял с гражданки Ш.М. Сониевой 24 тыс. сомони (около 2124 долларов) за ложное обещание посредством аукциона приватизировать на её имя коммунальную квартиру. Позже, в апреле этого года, с гражданина Н.А. Кудратова он взял 225 370 сомони (19 950 долларов) за аналогичную услугу.

В итоге госслужащий был задержан, против него завели уголовное дело. Сейчас ему грозит 12 лет лишения свободы. По словам Бехруза Мухторова, все деньги, полученные от граждан, он потратил на свои нужды.

Напомним, что это первый подобный официально зарегистрированный случай с 2017 года, когда главой администрации города Душанбе стал Рустам Эмомали — сын лидера Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.