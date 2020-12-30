«Динамо» продолжает победную серию

29 декабря волейболисты московского «Динамо» в матче 15-го тура Суперлиги Париматч одержали победу над уфимским «Уралом» со счетом 3:1 (25:19, 25:14, 17:25, 25:23).

Фото: Людмила Бочкова

Динамовцы вышли на родную площадку в ранге обладателей Кубка России, завоеванного ими три дня назад в «Финале четырёх» в Санкт-Петербурге. Кроме того «Динамо» успешнее других клубов движется по турнирной таблице, оно потерпело только одно поражение.

Фото: Людмила Бочкова

Настроиться на игру против такого коллектива нелегко любой команде, однако первая половина стартового сета проходит в равной борьбе. Атаки Власова и Панкова, а так же игра на блоке Семышева выводят хозяев поля вперед (7:4). Перрин и Коленковский восстанавливают равновесие (12:12), а нарушается оно с выходом на подачу Вадима Лихошерстов. «Динамо» в одной расстановке выигрывает 4 мяча (16:12) и больше не допускает равного счёта. Вынуждая соперника ошибаться, бело-голубые доводят сет до победного (25:19).

Фото: Людмила Бочкова

Вторая партия продемонстрировала стремление «Динамо» поскорее закончить встречу. Уфимцы неудачно принимают целую серию сильнейших подач Ярослава Подлесных, а москвичи, пользуясь подарками от соперника, атакуют по переходящим мячам. Вскоре разрыв в счёте становится роковым (11:2). Отыграть 9 очков не представляется возможным, игра у гостей по-прежнему не клеится, и они заканчивают сет ошибкой на подаче (25:14).

Фото: Людмила Бочкова

Происходящее на площадке наводило на мысль, что третий сет будет в этом матче последним. Но не тут-то было. В третьей партии подопечные Игоря Шулепова поймали свою игру. Уступая в счёте, они заиграли свободно и раскрепощенно, у них полетела подача. Власов, Лихошерстов и Шкулявичус набирают очки в атаке, но этого недостаточно для победы. Сет остается за гостями (17:25).

Фото: Людмила Бочкова

К четвертой партии стало понятно, что просто так «Урал» победу не отдаст. Но после непростых матчей Кубка России динамовцы подустали. Этим можно объяснить их многочисленные ошибки на подаче и четырёхочковое отставание в счёте (13:17). Но уфимцам так и не удалось перевести встречу на тай-брейк. Панков и Лихошерстов наладили игру на блоке, в атаке были хороши Деру и Шкулявичус. Он и поставил победную точку в сете и в матче (25:23). Итог — со счётом 3:1 «Динамо» продолжает победное шествие по турнирной таблице.

Фото: Людмила Бочкова

По окончании матча болельщики получили возможность поздравить свою команду с завоеванием Кубка России, а игроки продемонстрировали им долгожданный ценный трофей.

Фото: Людмила Бочкова

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:19, 25:14, 17:25, 25:23)

«Динамо«: Подлесных, Власов, Семышев, Лихошерстов, Панков, Соколов, Баранов (либеро), Кабешов (либеро); Свентицкис, Деру, Шкулявичус

«Урал«: Никитин, Перрин, Коленковский, Куликов, Порошин, Музай, Брагин (либеро); Феоктистов, Рыбаков, Кузнецов

Текст и фото: Людмила Бочкова

Фотоальбом с этого матча