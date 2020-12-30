 
  • 13:00 – Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам братской Армении – мира и процветания | председатель правительства Российской Федерации 
  • 12:22 – Мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между Россией и Арменией | В.В. Путин 
  • 19:13 – Электроснабжение села Агавно в Арцахе восстановлено 
  • 13:00 – Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам братской Армении – мира и процветания | председатель правительства Российской Федерации 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 17:38 – Депутат от фракции "Процветающая Армения" Иветы Тоноян лжет | Генпрокуратура Армении 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Динамо» продолжает победную серию

  • 30.12.2020, 08:19,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

29 декабря волейболисты московского «Динамо» в матче 15-го тура Суперлиги Париматч одержали победу над уфимским «Уралом» со счетом 3:1 (25:19, 25:14, 17:25, 25:23). 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




Динамовцы вышли на родную площадку в ранге обладателей Кубка России, завоеванного ими три дня назад в «Финале четырёх» в Санкт-Петербурге. Кроме того «Динамо» успешнее других клубов движется по турнирной таблице, оно потерпело только одно поражение.





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




Настроиться на игру против такого коллектива нелегко любой команде, однако первая половина стартового сета проходит в равной борьбе. Атаки Власова и Панкова, а так же игра на блоке Семышева  выводят хозяев поля вперед (7:4). Перрин и Коленковский восстанавливают равновесие (12:12), а нарушается оно с  выходом на подачу  Вадима Лихошерстов. «Динамо» в одной расстановке выигрывает 4 мяча (16:12) и больше не допускает равного счёта. Вынуждая соперника ошибаться, бело-голубые доводят сет до победного (25:19). 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




Вторая партия продемонстрировала стремление «Динамо» поскорее закончить встречу. Уфимцы неудачно принимают целую серию сильнейших подач Ярослава Подлесных, а москвичи, пользуясь подарками от соперника, атакуют по переходящим мячам. Вскоре разрыв в счёте становится роковым (11:2). Отыграть 9 очков не представляется возможным, игра у гостей по-прежнему не клеится, и они заканчивают сет ошибкой на подаче (25:14). 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




Происходящее на площадке наводило на мысль, что третий сет будет в этом матче последним. Но не тут-то было. В третьей партии подопечные Игоря Шулепова поймали свою игру. Уступая в счёте, они заиграли свободно и раскрепощенно, у них полетела подача. Власов, Лихошерстов и Шкулявичус набирают очки в атаке, но этого недостаточно для победы. Сет остается за гостями (17:25). 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




К четвертой партии стало понятно, что просто так «Урал» победу не отдаст. Но после непростых матчей Кубка России динамовцы подустали. Этим можно объяснить их многочисленные ошибки на подаче и четырёхочковое отставание в счёте (13:17). Но уфимцам так и не удалось перевести встречу на тай-брейк. Панков и Лихошерстов наладили игру на блоке, в атаке были хороши Деру и Шкулявичус. Он и поставил победную точку в сете и в матче (25:23). Итог — со счётом 3:1 «Динамо» продолжает победное шествие по турнирной таблице. 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




По окончании матча болельщики получили возможность поздравить свою команду с завоеванием Кубка России, а игроки продемонстрировали им долгожданный ценный трофей. 





"Динамо" продолжает победную серию
Фото: Людмила Бочкова




«Динамо» (Москва) – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:19, 25:14, 17:25, 25:23) 





«Динамо«: Подлесных, Власов, Семышев, Лихошерстов, Панков, Соколов, Баранов (либеро), Кабешов (либеро); Свентицкис, Деру, Шкулявичус 





«Урал«: Никитин, Перрин, Коленковский, Куликов, Порошин, Музай, Брагин (либеро); Феоктистов, Рыбаков, Кузнецов



Текст и фото: Людмила Бочкова



Фотоальбом с этого матча





  •   Просмотров Сегодня: 69


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » Ближайшие матчи рижского «Динамо» с «Авангардом» и московским «Динамо» не состоятся
    » Звездный футболист Неймар поддержал бразильцев "Шахтера" после скандала в матче с "Динамо"
    » Стала известна дата проведения дерби между "Шахтером" и "Динамо" в УПЛ
    » «Динамо» громит «Александрию», шесть голов от «Вереса»
    » Хорошо, что есть Динамо
    » Владимир Габулов: «С кем-то «Динамо» уже общалось о продлении контракта. Со мной – нет»
    » Полузащитник «Динамо» объяснил, зачем перешел в «Лион»
    » Защитник "Динамо": "Мальчиками для битья в Лиге чемпионов не будем"
    » Палкин: "Динамо" боится играть с "Шахтером" много матчей в чемпионате"
    » "Динамо" не устроили 15 миллионов евро, предложенные "Сандерлендом" за Ленса
    » Финал Кубка Украины: главные подробности битвы "Динамо" и "Шахтера"
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья и благополучия, а всем гражданам братской Армении – мира и процветания | председатель правительства Российской Федерации

    • 13:00
    • 93
    • 0

    Мы в полной мере убедились в значимости дружественных, союзнических отношений между Россией и Арменией | В.В. Путин

    • 12:22
    • 89
    • 0

    В Украине предложили массово раздать гражданам стрелковое оружие

    • 11:07
    • 68
    • 0

    Армения и Кипр высоко оценили двусторонние отношения между странами в различных форматах

    • 10:51
    • 69
    • 0

    Сотрудник мэрии столицы Таджикистана задержан за мошенничество

    • 09:23
    • 64
    • 0

    «Динамо» продолжает победную серию

    • 08:19
    • 71
    • 0

    «Зенит» увозит победу из Тель-Авива

    • 23:37
    • 87
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 62505
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 57678
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 52367
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51054
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46299
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40340
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38812
    • 0

    Дерби под вынос: «Динамо» громит «Спартак»

    • 21:08
    • 48
    • 0

    «Авангард» всё-таки дожал «Трактор»

    • 21:40
    • 73
    • 0

    Владимир Крикунов: «Говорил, чтобы били первыми, а не ждали, когда их ударят»

    • 23:18
    • 73
    • 0

    «Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе

    • 04:38
    • 75
    • 0

    «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд

    • 11:55
    • 73
    • 0

    «Авангард» не оставит шансов «Куньлунь Ред Стар»?

    • 14:19
    • 107
    • 0

    Сергей Овчинников покинул ЦСКА

    • 16:10
    • 135
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА