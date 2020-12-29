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«Зенит» увозит победу из Тель-Авива

  • 29.12.2020, 23:37,
  • Спорт
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Санкт-Петербургский «Зенит» одержал очередную гостевую победу в баскетбольной Евролиге, переиграв на арене «Менора Мивтахим» тель-авивский «Маккаби» со счётом 78:72.



"Зенит" увозит победу из Тель-Авива
Фото: Олег Бухарев




«Маккаби» отлично стартовал с двух дальних попаданий Скотти Уилбекина и Йовела Зусмана. Это позволило хозяевам площадки получить преимущество 8:1. Но «Зенит» быстро восстановил паритет, когда Уилл Томас и Кевин Пангос реализовали трёхочковые броски и сократили разрыв до 10:9.  Вторая половина первой четверти проходила в равной борьбе и завершалась со счётом 22:18. Запомнился момент, когда травму глаза получил американский форвард «Маккаби» Отелло Хантер, который после этого уже не смог продолжить игру.





В начале второй четверти Алекс Пойтресс и Андрей Зубков помогли «Зениту» дважды сравнять счёт. А после попадания Матеуша Понитки гости впервые вышли вперёд 32:31. Затем Остин Холлинс увеличил отрыв до 4 очков, но точные штрафные броски Анте Жижича перед самым перерывом сделали счёт 35:37.





"Зенит" увозит победу из Тель-Авива
Фото: Олег Бухарев




Третий период стал во многом определяющим. Артурас Гудайтис дважды забил из-под кольца, затем «трёха» удалась Остину Холлинсу. «Зенит» набрал подряд семь очков.  Наставник «Маккаби» Яннис Сферопулос взял тайм-аут. Но последовавшего за этим трёхочкового попадания Скотти Уилбекина было недостаточно, чтобы изменить ход игры. Когда забил Уилл Томас, «Зенит» впервые в матче получил двузначное преимущество – 48:38. Затем усилиями Билли Бэрона и Алекса Пойтресса гости ещё больше увеличили отрыв – 62:46. Но в концовке третьей четверти «Маккаби» смог сократить разницу в счёте, благодаря четырём очкам Джона ДиБартоломео и двухочковому попаданию Омри Касспи. После сыгранных трёх четвертей игры счёт стал 52:62.





«Маккаби» сдаваться не собирался, и после двух точных дальних бросков Тайлера Дорси и двухочкового попадания Скотта Уилбекина счёт сократился до 60:66. Проведя такой неудачный отрезок, «Зенит» не запаниковал, и за 6 минут до конца четвёртой четверти усилиями Андрея Зубкова и Матеуша Понитки вернул 10-очковый отрыв.





Но на этом попытки «Маккаби» отыграться не закончились. Благодаря результативной игре ДиБартоломео и Уилбекина хозяева снова сократили разрыв до 6 очков —  67:73, а после трёх подряд набранных очков Крисом Джонсом счёт стал 72:75 за 1:05 до окончания четвёртой четверти.





"Зенит" увозит победу из Тель-Авива
Фото: Наталья Бухарева




В концовке всё решили два промаха Скотта Уилбекина и два решающих попадания с линии штрафных бросков Уилла Томаса за 13 секунд до конца, которые и зафиксировали окончательный счёт – 72:78.





«Зенит» улучшил до 7:2 свои результаты в выездных матчах и до 10:5 по ходу всего текущего сезона Евролиги. Лучшим бомбардиром в составе победителей стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. 7 из 9 его бросков оказались точными, Матеуш Понитка набрал 14 очков, сделал 7 подборов и 5 результативных передач, а Кевин Пангос к 11 очкам добавил 6 результативных передач.





"Зенит" увозит победу из Тель-Авива
Фото: Наталья Бухарева




Скотти Уилбекин с 18 очками стал самым результативным у «Маккаби», Тайлер Дорси набрал 13, а Анте Жижич и Элайджа Брайант внесли в копилку израильской команды по 10 очков каждый.





Обе команды следующие свои матчи проведут уже в новом 2021 году. 7 января, «Маккаби» в гостях сыграет с берлинской «Альбой», а «Зенит» в тот же вечер отправится в Грецию, чтобы встретиться с афинским «Панатинаикосом».





"Зенит" увозит победу из Тель-Авива
Фото: Олег Бухарев




Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат 2020/2021. 17-й тур.





 «Маккаби» (Тель-Авив. Израиль) — «Зенит» (Санкт-Петербург. Россия) –  72:78 (22:18, 13:19, 17:25, 20:16)





«Маккаби»: Уилбекин – 18, Дорси -13, Брайант – 10, Жижич – 10, ДиБартоломео – 9, Джонс – 5, Зусман – 3, Калояро – 2, Касспи — 2.





«Зенит»: Пойтресс – 16, Понитка – 14, Пангос – 11, Гудайтис – 9, Зубков – 8, Томас – 7, Кей Си Риверс – 5, Холлинс – 5, Бэрон — 3. 





29 декабря 2020 года. Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль).





Источник: Евролига.





Текст: Наталья Бухарев.





Фото: Олег Бухарев и Наталья Бухарева.





29.12.2020.





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