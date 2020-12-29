«Химки» — чёрная полоса продолжается. В Мытищах «Олимпиакос» был хозяином

Подмосковные «Химки» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги были разгромлены на своём паркете греческим «Олимпиакосом» — 88:105.

Фото Артур Стабулниекс

Нынешний провал «Химок» в Евролиге проще всего объяснить текущей коронавирусной обстановкой. Однако с этим согласиться категорически нельзя. Во-первых, все находились и продолжают находиться в одинаковой ситуации. Вспомните, начало сезона у ЦСКА. Во-вторых, все команды Евролиги укомплектованы не только отличными игроками, но и солидным клубным менеджментом. И вот тут-то возникают вопросы. Разумеется, всё время сдавать отрицательные тесты невозможно и вообще, чем больше сдаёшь, тем чаще у тебя что-то находят. Но есть ведь ещё и денежный аспект. Зарплаты у баскетболистов высокие, а результаты низкие. И вот эта несовместимость больше всего и возмущает. Коронавирус, конечно, спишет всё. Но не надо на него спихивать все свои проблемы. Тем более что большая часть людей нашей страны уж точно не может так поступить. Не имеет права. Так что надо бороться с соперниками, с обстоятельствами, которые мы сами и формируем, и, конечно же, с собой.

Фото Артур Стабулниекс

Впереди у «Химок» ещё много матчей. Попасть в плей-офф уже невозможно, но порадовать себя и своих болельщиков несколькими победами, любыми, над разными оппонентами, будет очень даже кстати. Тем более в канун Нового года. Да и восемь поражений подряд должны всё-таки ударить по самолюбию баскетболистов.

Фото Артур Стабулниекс

«Олимпиакос» нынче тоже не так грозен. Но даже если принять во внимание всю традиционную южную безалаберность, пирейцы всё равно ниже своего определённого уровня не опускаются. Да и очки «Оли» очень нужны. Ведь команда пока не входит в кубковую «восьмёрку». А как умеют греческие клубы играть на результат, мы прекрасно с вами знаем.

Фото Артур Стабулниекс

Греков возглавляет сейчас хорошо известный по работе в России Георгиос Барцокас. В его распоряжении по-прежнему есть великий Василис Спанулис и не менее звёздный Георгиос Принтезис. Нельзя не упомянуть и Костаса Слукаса. И при поддержке многочисленных американских легионеров эти парни могут многое.

Фото Артур Стабулниекс

Первая четверть началась с перехвата хозяев и «слэм-данка» Зайцева. Но Принтезис своё дело знает крепко и две «трёшки» в корзину «Химок» положил. А Слукас и вовсе был неудержим (10 очков не уходя с паркета). Но и у хозяев нашёлся свой «джокер» — Егор Вяльцев. Он дважды попадает издали. И на первый перерыв гости ушли, имея символические «плюс 3». 23:26.

Фото Артур Стабулниекс

А за первые пару минут второго Алексей Швед трижды попал из-за дуги, добавил очередное попадание, пусть и заступом, Вяльцев. 35:30. Но следует три потери подряд у российского клуба и неувядаемый Спанулис делает счёт равным. 35:35. Наконец, Вяльцев прерывает эту серию неудач. 38:35. А Вяльцев в огне – очередная «трёшка» и классная защита. 41:35. Добавил красивые два очка с разворота Букер. Остановил это падение гостей точным дальним броском Везенков. 43:38. Добавил «трёшку» и Харалампопулос. На это также издали ответил Моня. Спанулис и Везенков продолжили соревнование дальнобойщиков. А у «Химок» из-под кольца был точен Мики. При счёте 50:51 в пользу «Оли» Барцокас попросил тайм-аут. Чтобы результативно завершить заключительную перед большим перерывом атаку. Однако химчане отбились.

Фото Артур Стабулниекс

В дебюте третьей четверти Слукас и Швед устроили парад результативных проходов. После этого размена гости оказались впереди – 63:58. Харрисон, Везенков и Слукас несколько раз подходили к отметке «плюс 10». После двух очков от Мартина Куртинайтис взял тайм-аут. 64:73. Не помог и очередной трёхочковый Вяльцева. После паузы хозяева ошиблись в атаке, а Харрисон забросил сложный дальний мяч. И вот вам уже и «минус 12». 64:76. А на заключительный перерыв команды ушли при счёте 64:78. В том, что больше пауз связанных с окончанием четверти, сомнений не было. А эту подмосковная команда уступила 14:27.

Фото Артур Стабулниекс

Даже не отличающиеся строгой дисциплиной греческие команды обычно такого преимущества за десять минут не теряют. Везенков и Слукас, Спанулис и Харрисон спокойно делали своё дело, не обращая никакого внимания на локальные успехи «Химок». За пять минут до сирены гости уверенно лидировали – 92:75. И спокойно довели встречу до победы, ещё и играя в своё удовольствие, как Окатавиус Эллис.

Фото Артур Стабулниекс

88:105 – «Химки» остались без подарка на Новый год.

Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. 17 тур.

«Химки» Россия – «Олимпиакос» Пирей Греция — 88:105 (23:26, 27:25, 14:27, 24:27)

«Химки»: Швед 22, Вяльцев 17, Мики 17, Букер 10.

«Олимпиакос»: Слукас 25, Везенков 19, Эллис 15, Харрисон 12, Мартин 11.

29 декабря 2020 года. Мытищи. «Арена Мытищи». Без зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Артур Стабулниекс.

29.12.2020 г.