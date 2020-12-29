«Авангард» не оставит шансов «Куньлунь Ред Стар»?

30 декабря «Авангард» сыграет в Балашихе с китайским «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги.

Фото Олег Бухарев

«Куньлунь Ред Стар» хотя и подтянулся в последнее время в результатах и стал частенько огорчать своих соперников, против «Авангарда» сдюжит едва ли. Даже с учётом реваншистских настроений (21 декабря команды встречались в Мытищах и «ястребы» одержали крупную победу 5:1). Конечно, гости покажут зубы, наверняка забросят пару шайб, но всё равно проиграют. «Авангард» должен выиграть. С Ковальчуком или без него.

Прогноз – 6:3.

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Авангард» Омск – «Куньлунь Ред Стар» Пекин Китай

30 декабря. Балашиха. «Арена Балашиха». 16.00. Без зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

29.12.2020 г.