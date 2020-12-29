«Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд

Завтра 30 декабря московский «Спартак» в заключительном матче уходящего года в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиге примет на своём льду рижское «Динамо».

Фото Олег Бухарев

«Спартаку» после «0:6» от «Динамо» московского предстоит матч с «Динамо» рижским. Ясно, что красно-белые в поединке с соперником, у которого в пассиве 29 поражений в 37 матчах, будут не просто фаворитами — любой иной результат кроме победы подопечные Олега Знарка, да ещё и в основное время, станет сенсацией.

Ну а команда Петериса Скудры хотя и проигрывает очень часто, но три последних матча «динамовцы» уступили с разницей в одну шайбу. Так что бой будет. Обязательно.

Прогноз – 5:2

Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.

«Спартак» Москва – «Динамо» Рига Латвия

30 декабря 2020 года. МСК «ЦСКА Арена». 14.30.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

29.12.2020 г.