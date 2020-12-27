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«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе

  • 29.12.2020, 04:38,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

«Ермак»  на своём льду в Ангарске в матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути уступил питерской «СКА – Неве» 4:5, ведя по ходу встречи 4:1.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




В минувшую пятницу «Ермак» в очередной раз проявил свой бойцовский характер, но всё же уступил на своём льду воскресенскому «Химику». Сказать, что это была битва, значит не сказать ничего. Это было настоящее противостояние. Да ещё и открытое. Однако «ермаки» проиграли.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




«СКА-Нева» в этом сезоне омолодилась. Поэтому снижение результатов в принципе было прогнозируемо. При этом Александр Титов со своими подопечными всё равно является полноценным участником гонки за место в плей-офф. В пятницу невчане играли на выезде с «Соколом». И шайбы Цыплакова и Орловича-Грудкова помогли гостям дойти до овертайма. Но там красноярцы их дожали.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




Место в воротах питерского клуба чаще всего занимают Дмитрий Николаев и Никита Лысенков.





В обороне заметны Николай Глухов, Евгений Калабушкин и Никита Зоркин. А в атаке Данил Савунов, Владислав Курбатов, Дмитрий Овечкин и Алексей Полодян. Вообще, быть ближайшим резервом СКА сложно. Но зато у всех есть чёткий и понятный ориентир – попасть в КХЛ. «Ермак» вот уже второй сезон не является в этом плане ничьим партнёром. Но говоря объективно, это ангарчанам и на руку. В данной ситуации. Вот и было интересно выяснить, кто в этом матче возьмёт верх.





В день матча в Прибайкалье температура воздуха понизилась до «минус 35 градусов», да ещё и ветер изрядно продувал и поднимал своими порывами снег с земли. В общем, в Ледовом дворце было в этот день как-то по-особенному уютно.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




Началось всё для хозяев очень даже успешно. Игнашин взял игру на себя и использовал выход «два в одного» красивым кистевым броском. А Икамацких реализовал большинство после хорошей перепасовки, от которой у питерцам голова пошла кругом. В начале второго периода Воробьёв воспользовался отскоком от борта. 3:0! И Лысенков уступил своё место в «рамке» Герасимюку. И буквально тут же Косоренков одну шайбу и отыграл. Буднично. И почти не радуясь. Тем более что вскоре Горечишников броском метров с десяти вновь довёл счёт до крупного в большинстве. 4:1. При этом невчане уже активно бросали по воротам Гарифуллина. И вот количество перешло в качество. Овечкин и Ожгихин увели команды на перерыв при счёте 4:3.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




Ну а дальше игра пошла уже до гола. И его забили хоккеисты команды «СКА – Нева».
Это сделал Орлович-Грудков с передачи Яруллина. Ну а незадолго до окончания третьего периода точку в этом интересном матче поставил Конозов. Кстати, обе заключительные шайбы «СКА – Невы» получились очень похожими. Отыграться «Ермак» не смог.





«Ермак» проиграл «СКА-Неве». И самому себе
Фото ХК «Ермак»




4:5 – «Ермак» упускает преимущество в три шайбы и вновь вылетает из зоны плей-офф.





Хоккей. Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шёлкового пути. Регулярный чемпионат-2020/2021.





«Ермак» Ангарск Иркутская область – «СКА — Нева» Санкт-Петербург – 4:5 (2:0, 2:3, 0:2)





Шайбы: 1:0. Игнашин (Лукошин), 04:44, 2:0. Икамацких (Игнашин, Горечишников), 12:51 (бол), 3:0. Воробьев (Горечишников), 23:28, 3:1. Косоренков (Николаев А., Зоркин), 24:31, 4:1. Горечишников (Юшков), 28:14 (бол), 4:2. Овечкин (Гимбатов, Ожгихин), 33:10





4:3. Ожгихин (Гимбатов, Овечкин), 39:07 (бол), 4:4. Орлович-Грудков (Яруллин), 47:06,





4:5. Конозов (Орлович-Грудков), 59:17.





Броски: 45:44.





Штраф: 6:6.





Вратари: Гарифуллин – Лысенков (Герасимюк)





Главные судьи – Сергей Кондратьев, Дмитрий Беляев.





27 декабря 2020 года. Ангарск. Дворец спорта «Ермак». Без зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото ХК «Ермак».





27.12.2020 г.





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