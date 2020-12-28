Владимир Крикунов: «Говорил, чтобы били первыми, а не ждали, когда их ударят»

Главные тренеры ХК «Динамо» Москва Владимир Крикунов и ХК «Спартак» Москва Олег Знарок пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором красно-белые разгромно проиграли в столичном дерби со счётом 0:6.

Владимир Крикунов, главный тренер ХК «Динамо» Москва:

— Мы настраивались на эту игру. У нас это уже четвёртый матч через день. Думал, что будем тяжелее сегодня выглядеть. Но удачно забили в начале встречи, и игра пошла. В третьем периоде старались сохранить добытое преимущество и уже начинали готовиться к следующей встрече, которая у нас будет в Подольске против местного «Витязя» 30 декабря.

Сегодня у нас было много меньшинства. Но в этих эпизодах команда действовала удачно. Особо хочу отметить нашего вратаря Александра Ерёменко, сумевшего сохранить ворота «Динамо» «сухими».

Во втором периоде после шестой заброшенной шайбы пошла жёсткая игра. Но у меня не было желания оставлять лидеров на скамейке в эти моменты. Просто предупредил всех, чтобы были внимательны на льду и не подставлялись под излишне разгоряченного неудачным результатом соперника. Ну, а если стычки было не избежать, говорил, чтобы били первыми, а не ждали, когда их ударят.

Рад за Яшкина, сумевшего сегодня забросить три шайбы. Он хорошо подготовился к этой игре.

То, что первое звено играет в меньшинстве, говорит о том, что Шипачёв, Кагарлицкий и Яшкин являются лидерами команды. Они и должны нести основную нагрузку.

С Ерёменко в воротах команда действительно играет лучше. Но я не думаю, что игроки как-то особенно подходят к оборонительным действиям, когда в воротах Александр. Это не более, чем совпадение.

То, что вратарь Гарипов последние две игры не попадает в заявку, не говорит о его плохой форме. Мы даём играть всем голкиперам по очереди.

Травмированные Кучерявенко и Линдберг должны по плану быть готовыми играть, соответственно, 10 и 18 января.

А так, все сегодня молодцы. Хочу поздравить своих игроков с победой.