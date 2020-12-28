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«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»

  • 28.12.2020, 21:40,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Омский «Авангард» и челябинский «Трактор» в «регулярке» Континентальной Хоккейной Лиги устроили остросюжетный матч с невероятной интригой. Омичи вели 3:0, челябинцы отыгрывались, но всё же победа осталась за хозяевами – 5:3. Иржи Секач сделал дубль, а Корбен Найт ассистентский хет-трик.





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото Олег Бухарев




В Балашихе хоккей был в почёте ещё со времён ХК МВД. Когда чудо-команда Олега Знарка дошла до финала Кубка Гагарина, люди буквально ночевали под стенами балашихинской арены. А знаете, в каком году и при каких обстоятельствах эта команда переехала в Подмосковье? Ещё в 2005 году «милиционеры» провели свой первый сезон в Суперлиге, играя домашние матчи в Твери. В следующем сезоне ХК МВД стал своим в Подольске и уже с 2007 года команда переезжает в Балашиху. Аккурат когда был сдан новый ледовый дворец. И за пару лет местные болельщики буквально влюбились в хоккей. Ну а дальше вы знаете: в сезоне 2009/2010 команда дошла до финала Кубка Гагарина, а на следующий год клуб был расформирован, ну или объединён с московским «Динамо». Тут уже кому какая формулировка больше нравится.





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото: Олег Бухарев




К чему я это всё? Да, к тому, что у «Авангарда» здесь была отличная почва для зрительского ресурса. А учитывая умелую работу в этом направлении омской команды, болельщики почти сразу же стали заполнять трибуны на играх временно потерявших свой дом «ястребов». Поэтому-то когда губернатор Московской области запретил в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции присутствие на матчах зрителей, это выглядело очень грустно. Однако, как все мы знаем, с 16 декабря в Подмосковье спортивные мероприятия стали вновь доступны болельщикам. И едва мы подумали, что здравый смысл в этом вопросе больше не покинет наших руководителей и люди будут наслаждаться хоккеем, как пришла новая директива теперь от Главного санитарного врача по Московской области. И спортивные мероприятия в Подмосковье вновь закрыли для болельщиков. А зная наших перестраховщиков врачей, хотя тут, конечно же, другое, видимо, зрителей на трибунах мы увидим совсем нескоро…





Что же касается начала матчей на 17.00, то тут клуб сделал ориентацию на Омск, в котором в этом время 20.00 и многочисленные поклонники команды могут поболеть за любимый клуб в удобное время.





Между тем, «Авангард» и «Трактор» перед этим матчем были практически соседями. Разница между командами составляла всего одно очко в пользу сибирского клуба. Хотя у омичей есть и ещё одно дополнительное преимущество — за счёт меньшего количества сыгранных матчей. Правда, в них ещё надо победить. Вот и «Авангард» в последнее время выступает с переменным успехом. После поражения от ЦСКА омичи оступились в Подольске, где были слабее «Витязя» (3:4). Затем последовала вроде бы ожидаемая гостевая победа над «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Однако далее «ястребы» вынуждены были признать превосходство «Барыса» в Балашихе (1:3). А пару дней назад «Авангард» здесь же вроде бы уверенно начал встречу  со «Спартаком» и вёл после первого периода 2:0, но затем случился стопор и красно-белые нанесли хозяевам поражение в овертайме (2:3). Вот вам и очередное подтверждение того, что с командой Боба Хартли в этом сезоне происходит что-то не то.





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото: Олег Бухарев




Хотя с составом сейчас у омичей стало всё стабильно. Особенно с выздоровлением Иржи Секача. Чех сразу же принял на себя лидерские функции. Рид Буше, Максим Чудинов, Кирилл Семёнов, Алексей Береглазов, Клим Костин, Оливер Каски, Максим Гончаров, Илья Каблуков, Никита Комаров – состав у Омска очень глубокий. И он ещё усилился с приходом Ильи Ковальчука. Об этом мы обязательно поговорим отдельно. А пока Илья в матчах участия не принимает.





«Трактор» же в этом сезоне показывает довольно хорошие для своего уровня результаты. Никто ведь от челябинцев подвигов и тем более чудес не требует. Но уже видно, что возвращение Анвара Гатиятулина явно пошло на пользу клубу. 





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото: Ольга Софронова




Понтус Оберг, Сергей Калинин, Алексей Бывальцев, Ярослав Косов, Лоуренс Пилут, Вячеслав Основин, Илья Карпухин и компания хотя и проиграли свой недавний матч в Мытищах китайскому «Куньлунь Ред Стар» (4:5), но способны и на приятные для своих поклонников сюрпризы.





«Авангард» использовал едва ли не свой первый же опасный момент. Но и мастерство Иржи Секача, конечно, тоже сказалось. Бросил нападающий просто идеально. Федотов, наверное, не ожидал такого подвоха. А вот Бобков действовал надёжно. Во втором периоде Клим Костин и Алексей Емелин забросили две очень похожие друг на друга шайбы. «Трактористы» позволили «авангардовцам» угрожать воротам Федотова практически без помех. Кстати, для нападающего эта шайба стала первой в КХЛ. 3:0. Вроде бы дело было сделано. Однако незадолго до второго перерыва Косов успешно сыграл на добивании и «размочил» счёт.





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото: Ольга Софронова




В третьем периоде Бывальцев и Кравцов напомнили омичам о недавнем матче со «Спартаком». 3:3. Однако на этот раз сибиряки на те же грабли не наступили. Секач реализует большинство, а Семёнов добивает гостей в контратаке.





5:3 – трудная победа «Авангарда».





«Авангард» всё-таки дожал «Трактор»
Фото: Олег Бухарев




Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига-2020/2021. Регулярный чемпионат.





«Авангард» Омск – «Трактор» Челябинск –  5:3 (1:0, 2:1, 2:2)





Шайбы: 12:09. Секач (Найт), 1:0, 25:29. Костин (Найт), 2:0, 35:07. Емелин, 3:0, 38:58. Косов, 3:1, 47:31. Бывальцев (Оберг, Основин), 3:2, 52:22. Кравцов (Седлак, Бэйлен), 3:3, 55:58. Секач (Толчинский, Найт), 4:3 (бол), 57:58. Семёнов (Береглазов, Секач), 5:3.





Броски: 33:33.





Штраф: 4:6.





Вратари: Бобков – Федотов.





Главные судьи – Николай Акузовский, Евгений Ромасько.





28 декабря. Балашиха. ЛД «Арена «Балашиха» им. Юрия Ляпкина. Без зрителей.





Текст Антон Буялов.





Фото Олег Бухарев.





28.12.2020 г.





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