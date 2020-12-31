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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ !

 С НОВЫМ ГОДОМ 2021
Дорогие друзья и партнеры!
Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего с Вами сотрудничества!
 
Примите наши искренние поздравления с наступающим 2021 Новым годом!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
 
А первые строчки наших информационных блоков займут новости шоу бизнеса, известия о ваших сенсационных успехах и поменьше новостей из горячих точек!
 
Спасибо всем нашим читателям за доверие и сотрудничество в 2020 году. К сожалению год был очень плохим для всего мира, но особенно для Республики Арцах и Армении. Здесь слились проблемы коронавируса, беспрецедентной войны навязанной Азербайджаном, а также внутренние распри в самой Армении, где жаждующие власти оппозиционные партии не останавливаются не перед чем.  Надеемся что армянский народ, найдет в себе силы и вернет все утраченные территории, в результате оккупации и геноцида со стороны Турции, Пакистана и Азербайджана.
 
В новом году обещаем еще больше интересных и актуальных новостей, репортажей с горячих точек, статей от лучших журналистов и много сенсаций и интриг! Но в одном мы будем последовательны - это честность, проверенная информация и конечно высокая этика журналистики.
Оставайтесь с нами в 2021 году! 

Удачи и с Праздником!
 
P.S. Мы уходим на Рождественские Каникулы!
Вернемся 04 января 2021 Года!!!
 
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ
 


  Источник:FMG NEWS

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