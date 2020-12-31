С НОВЫМ 2021 ГОДОМ ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ !

Дорогие друзья и партнеры!
Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего с Вами сотрудничества!
Примите наши искренние поздравления с наступающим 2021 Новым годом!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
А первые строчки наших информационных блоков займут новости шоу
бизнеса, известия о ваших сенсационных успехах и поменьше новостей из
горячих точек!
Спасибо всем нашим читателям за доверие и сотрудничество в 2020
году. К сожалению год был очень плохим для всего мира, но особенно для Республики Арцах
и Армении. Здесь слились проблемы коронавируса, беспрецедентной войны навязанной Азербайджаном, а также внутренние распри в самой Армении, где жаждующие власти оппозиционные партии не останавливаются не перед чем. Надеемся что армянский народ, найдет в себе силы и вернет все утраченные территории, в результате оккупации и геноцида
со стороны Турции, Пакистана и Азербайджана.
В новом году обещаем еще больше интересных и актуальных новостей,
репортажей с горячих точек, статей от лучших журналистов и много
сенсаций и интриг! Но в одном мы будем последовательны - это честность, проверенная информация и конечно высокая этика журналистики.
Оставайтесь с нами в 2021 году!
Удачи и с Праздником!
P.S. Мы уходим на Рождественские Каникулы!
Вернемся 04 января 2021 Года!!!