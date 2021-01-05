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В Ереване вице-премьеры России и Армении обсудили перспективы углубления партнёрства между странами

В Ереване вице-премьеры России и Армении обсудили перспективы углубления партнёрства между странамиЗаместитель главы правительства Армении Мгер Григорян 3 января провёл встречу с вице-премьер-министром Российской Федерации Алексеем Оверчуком, который возглавляет российскую делегацию в Ереване. В ходе переговоров стороны обсудили возможности углубления сотрудничества между странами в различных сферах, в частности, в области экономики, энергетики, транспорта и инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Кроме того, Григорян поблагодарил российскую сторону за содействие в поствоенном восстановлении Нагорного Карабаха, после вооружённого конфликта.

Напомним, что ранее состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. В ходе беседы официальные лица обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Вместе с тем, участники переговоров подчеркнули важность последовательной работы для возвращения пленных людей.





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