В Ереване вице-премьеры России и Армении обсудили перспективы углубления партнёрства между странами

Кроме того, Григорян поблагодарил российскую сторону за содействие в поствоенном восстановлении Нагорного Карабаха, после вооружённого конфликта.
Напомним, что ранее состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. В ходе беседы официальные лица обсудили сложившуюся в Нагорном Карабахе ситуацию, гуманитарную помощь, вопросы обмена пленными и телами погибших, а также широкий круг вопросов армяно-российской повестки. Вместе с тем, участники переговоров подчеркнули важность последовательной работы для возвращения пленных людей.