Зеленский совершит турне по странам Азии

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 2 января в интервью ИА ZN.UA заявил, что во второй половине 2021 года лидер страны Владимир Зеленский планирует совершить турне по странам Азии. При этом было отмечено, что акцент будет сделан на расширении экономических межгосударственных связей.

По словам чиновника, у страны есть интересы различных уровней в Китае, Корее, Вьетнаме, Таиланде и Сингапуре. Жовква отметил, что именно эти государства президент посетит в первую очередь.

Замглавы офиса Зеленского также добавил, что особое внимание будет уделено переговорам с чиновниками и бизнесменами Китая. Акцент будет сделан на наращивании отношений между странами в торгово-экономической сфере. При этом Украина намерена расширить экспорт национальной продукции в КНР и номенклатуру соответствующих товаров.

По словам госслужащего, на данный момент власти страны видят большие перспективы в укреплении позиций украинских производителей сельхозпродукции на китайском рынке. Другой задачей в рамках турне будет привлечение бизнесменов Китая к реализации ряда инфраструктурных проектов Украины.