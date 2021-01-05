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Молдова не вошла в список государств, чьих граждан пускают в Румынию без ограничений

  • 05.01.2021, 13:11,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Молдова не вошла в список государств, чьих граждан пускают в Румынию без ограниченийКомитет по чрезвычайным ситуациям в Румынии 4 января опубликовал список государств, которые могут въехать в Румынию без соблюдения обязательного 14-дневного карантинного режима. Согласно перечню, Молдовы в этом списке нет. Об этом сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии.

Таким образом, молдавские граждане по прибытию в соседнюю страну должны обязательно соблюдать двухнедельный карантинный режим.

Стоит отметить, что кроме Молдавии, в обновлённый список республик «зелёной зоны» также не вошли Турция, Швеция, Италия и Португалия.

Напомним, что  1 января 2021 года Республика Молдова обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском и Румыния была исключена из этого списка.

Кроме того, добавим, что за весь период в Кишиневе заразилось коронавирусной инфекцией более 61 тысячи человек, на данный момент выздоровело более 40 тысяч.

Согласно сообщению сотрудника кишиневской мэрии на заседании, число заболевших во второй половине декабря сократилось на 50% по сравнению с началом месяца.





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