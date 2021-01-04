В Казахстане наступает аномальное похолодание

В Казахстане с 4 января метеорологи прогнозируют сильные морозы, аномальные туманы, метели и бураны. Особое ухудшение погодных условий ожидается в Северо-Казахстанской, Алматинской и Павлодарской областях сообщает сайт «Казгидромета».

Аналитики погоды предупредили жителей столицы, что на территории главного города ветер будет достигать 7 метров в секунду, а мороз будет 18-20 градусов. Температура в ночное время снизится до 29 градусов.

В Алматы природа проявила «сдержанность». Ветер прогнозируют до 5 метров в секунду, а вот мороз будет доходить до 10 градусов. Ночью температура может достигнуть минус 17-19 градусов.

Наиболее жесточайшие погодные условия «Казгидромет» предвещает в Павлодаре, здесь днём ожидается мороз до 31 градуса. После наступления темноты грядёт снижение температуры до 40 градусов. В городе Петропавловск переменная облачность, без осадков, но порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Такая ветреность с учётом мороза до 23 градусов, может быть очень опасной, предупреждают метеорологи.

Довольно холодным остается климат и в Усть-Каменогорске, в этом регионе температура воздуха составит 32 градуса мороза днём и 38 градусов ночью.