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Экономическая сфера Туркменистана показала устойчивость к вызовам 2020 года

  • 05.01.2021, 12:19,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Экономическая сфера Туркменистана показала устойчивость к вызовам 2020 годаПрошлый год стал настоящим испытанием для мировой экономики. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на соответствующую сферу практически всех стран. Правительство Туркменистана своевременно приняло ряд мер по защите экономической сферы, что помогло сохранить её стабильность. Об этом сообщило интернет-издание СentralAsia.news.

Темп роста ВВП увеличился на 5,8%. Объём товарооборота с тем же периодом 2019 годы вырос на 18%. По словам эксперта Валентина Трапезникова, хорошую динамику показали промышленный сектор, химическая и полимерная индустрия.

За первые 11 месяцев 2020 года Туркменистан заработал свыше 4,13 млрд долларов на экспорте природного газа и нефтехимической продукции.

Экономический обозреватель также добавил, что страна расширила экспорт электроэнергии, удобрений, текстильных изделий, продуктов нефтегазохимии, бензина из природного газа.

Аналитик Юрий Аронский заметил, что устойчивость соответствующей сферы была обусловлена принятой правительством «Национальной программы снижения влияния сложных ситуаций в мировой экономике на экономику страны и устойчивого роста национальной экономики на 2020–2021 годы».





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