Иран передал Украине проект отчёта о крушении самолёта МАУ

Власти Ирана передали Украине проект технического отчёта о крушении самолёта МАУ, который разбился под Тегераном 8 января прошлого года. У Киева есть два месяца на внесение комментариев и замечаний. Об этом 5 января 2021 года в интервью ИА «Обозреватель» сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, документ был передан стране 31 декабря. Он отметил, что без этого проекта невозможны реализация дальнейшего процесса выплаты компенсации семьям погибших и восстановление справедливости.

Он заострил внимание на том, что ранее в СМИ была распространена информация о том, что иранские власти намерены выплатить 150 тыс. долларов за каждую жертву. Кулеба заявил, что официальной информации со стороны правительства Ирана по этому вопросу пока не поступало.

Министр заявил, что к такому роду сообщений следует относиться с осторожностью. Он также подчеркнул, что расследование по делу о соответствующей авиакатастрофе продолжается уже год из-за внутриполитических проблем исламской республики.

Напомним, что украинский самолёт был по ошибке сбит иранской системой ПВО. В результате крушения погибли все 176 человек, находившихся на борту пассажирского лайнера.