Методы решения глобальной эко-проблемы - исчезновения Арала предложил учёный из Туркменистана

Научный эксперт редакции CentralAsia.news, известный деятель в учёных кругах, доктор технических наук Аллаберды Ильясов, 6 января на страницах информационного источника представил статью, в которой рекомендует ответы на актуальные, экологические вызовы современности. В этой работе, специалист поведал о том, как на примере уникального туркменского опыта, становится возможным противостоять глобальному экологическому кризису, связанному с усыханием Аральского водоёма.

Свой рассказ ученый начал с того, что современный Туркменистан уделяет пристальное и неослабное внимание охране окружающей среды, бережному использованию природных ресурсов и следованию инновационным «зелёным» технологиям. Эта многогранная деятельность возведена в ранг государственной политики президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. При этом, Туркменистан решает не только внутренние экологические задачи, но и активно включается в мировые природоохранные марафоны.

В этой связи, доктор напомнил о том, что Туркменистан в 2017–2019 годы был председателем Международного фонда спасения (МФСА) Аральского моря. В период председательства, Туркменистан активно координировал совместные усилия, связанные с экологическим кризисом водоёма.

Переходя к проблематике Арала, Ильясов отметил, что ещё в 60-х годах прошлого века Аральское море было четвёртым по величине внутренним водоёмом в мире. Море находится на территории Центральной Азии между пустынями Каракумы и Кызылкум. Несмотря на то, что в последние несколько столетий уровень водоёма значительно колебался, настоящая «катастрофа» случилась с ним после 1960 года, когда мелиораторы СССР построили множество оросительных каналов. Учёный обратил внимание на то, что начавшееся с тех пор реальное усыхание привело к потере 75% поверхности, 18 метров глубины и 90% объёма влаги. Это привело к тотальному засолению и массовому исчезновению уникальной разновидности местной фауны.

Ильясов подчеркнул, что спад уровня моря чреват тем, что влечёт за собой изменение всех компонентов природной среды и климата. А это сильно усугубляет текущие экологические проблемы и вопросы охраны здоровья, проживающего в регионе населения.

Отвечая на вечный вопрос «Что делать?», доктор наук поделился субъективным мнением. С его точки зрения, необходимо обводнить высохшее дно Арала. Во всех руслах водоёмов между слоями твердых пород на протяжении тысячелетий скапливаются фильтрационные воды, трансформируясь в гигантские водяные линзы. В связи с этим, будет целесообразным проводить на высохшем шельфе моря гидрогеологические изыскательные работы по поиску огромных водных «хранилищ».

Научный специалист детализировал, что по итогам геологических работ, необходимо построить групповые системы водоснабжения, для транспортировки подземных вод по трубным магистралям в искусственные резервуары. Влага из резервуаров в дальнейшем будет использоваться для полива и решений задач по восстановлению экосистемы.

Учёный сообщил, что в этой работе будет очень полезен туркменский опыт строительства Каракум-реки, где на участке от Берекета до Туркменбаши вода доставляется по трубам. Водная артерия обеспечивает промышленные, сельскохозяйственные и животноводческие хозяйства Балканской области.