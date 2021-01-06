Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровления

Глава Грузии Саломе Зурабишвили 6 января в рамках публикационного сообщения в социальной сети пожелала скорейшего выздоровления президенту Республики Армения Армену Саркисяну. Согласно информации, армянский лидер заразился новым штаммом пандемической инфекции коронавируса. Об этом сообщается на странице президента Грузии в Twitter.

В своём сообщении Зурабишвили подчеркнула, что желает своему армянскому коллеге скорейшего выздоровления. По её словам этот вирус не знает границ, не знает статуса. Глава грузинского государства подчеркнула, что глобальной солидарностью коронавирус можно победить и выйти сильнее.

Ранее несколько средств массовой информации сообщали о том, что президент Армении 3 января перенёс операцию на ноге. Согласно информации, операция прошла успешно. Однако, у него были выявлены симптомы нового штамма коронавирусной эпидемии.

Стоит подчеркнуть, что Новый год глава армянского государства в рамках своего рабочего отпуска провёл в Великобритании вместе со своей семьей и внуками.