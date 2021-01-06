 
  • 18:26 – Полиция Кишинёва предупреждает владельцев банковских карт о появлении нового вида мошенничества 
  • 21:45 – министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян посетил Республику Арцах с рабочим визитом 
  • 23:45 – В Республике Арцах построят шикарную пятизвездочную гостиницу 
  • 15:15 – Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровления 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 17:38 – Депутат от фракции "Процветающая Армения" Иветы Тоноян лжет | Генпрокуратура Армении 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровления

Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровленияГлава Грузии Саломе Зурабишвили 6 января в рамках публикационного сообщения в социальной сети пожелала скорейшего выздоровления президенту Республики Армения Армену Саркисяну. Согласно информации, армянский лидер заразился новым штаммом пандемической инфекции коронавируса. Об этом сообщается на странице президента Грузии в Twitter.

В своём сообщении Зурабишвили подчеркнула, что желает своему армянскому коллеге скорейшего выздоровления. По её словам этот вирус не знает границ, не знает статуса. Глава грузинского государства подчеркнула, что глобальной солидарностью коронавирус можно победить и выйти сильнее.

Ранее несколько средств массовой информации сообщали о том, что президент Армении 3 января перенёс операцию на ноге. Согласно информации, операция прошла успешно. Однако, у него были выявлены симптомы нового штамма коронавирусной эпидемии.

Стоит подчеркнуть, что Новый год глава армянского государства в рамках своего рабочего отпуска провёл в Великобритании вместе со своей семьей и внуками.





  •   Просмотров Сегодня: 59


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Грузии отменила свои зарубежные визиты в связи с распространением коронавируса
    » Саломе Зурабишвили прерывает визит в Беларусь и возвращается в Грузию
    » Саломе Зурабишвили поздравила Гитанаса Науседа с избранием президентом Литвы
    » Саломе Зурабишвили обсудила с послами вопросы доверия к информации
    » Известна повестка визита президента Грузии в Армению
    » Саломе Зурабишвили встречается с Франком-Вальтером Штайнмайером из президента Германии
    » Саломе Зурабишвили в тайне от СМИ побывала в Мтацминдском пантеоне и у Мемориала героям
    » Президент Армении поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии
    » Зурабишвили намерена отказаться работать в Авлабарской резиденции президента
    » Франция готова работать с Саломе Зурабишвили для больше укрепления исторических отношений между странами - посольство
    » Дональд Туск выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Ткибули
    » Президент Турции соболезнует в связи с жертвами наводнения в Грузии
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Полиция Кишинёва предупреждает владельцев банковских карт о появлении нового вида мошенничества

    • 18:26
    • 64
    • 0

    Методы решения глобальной эко-проблемы - исчезновения Арала предложил учёный из Туркменистана

    • 16:17
    • 62
    • 0

    Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровления

    • 15:15
    • 61
    • 0

    Иран передал Украине проект отчёта о крушении самолёта МАУ

    • 13:17
    • 61
    • 0

    В Воскресенске «Химик» примет «Дизель»

    • 06:36
    • 73
    • 0

    В Республике Арцах построят шикарную пятизвездочную гостиницу

    • 23:45
    • 119
    • 0

    министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян посетил Республику Арцах с рабочим визитом

    • 21:45
    • 96
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 62646
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 57803
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 52621
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51168
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46411
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 40455
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38934
    • 0

    Гандбольное рождество в Москве

    • 09:41
    • 66
    • 0

    Билл Питерс: «Если мы попадём в плей-офф, то будем грозной силой для любого соперника»

    • 20:05
    • 77
    • 0

    В Воскресенске «Химик» примет «Дизель»

    • 06:36
    • 73
    • 0

    Полиция Кишинёва предупреждает владельцев банковских карт о появлении нового вида мошенничества

    • 18:26
    • 64
    • 0

    Президент Грузии пожелала главе Армении скорейшего выздоровления

    • 15:15
    • 61
    • 0

    Методы решения глобальной эко-проблемы - исчезновения Арала предложил учёный из Туркменистана

    • 16:17
    • 62
    • 0

    Иран передал Украине проект отчёта о крушении самолёта МАУ

    • 13:17
    • 61
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА