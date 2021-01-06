Полиция Кишинёва предупреждает владельцев банковских карт о появлении нового вида мошенничества

Управление полиции молдавской столицы 5 января посредством публикационного объявления обратилось к гражданам, которые пользуются банковскими картами. Полиция предупреждает, что в этом году появился новый сценарий мошенничества, направленный на взлом банковских счетов держателей карт в интернете и мобильных устройствах. об этом сообщает пресс-служба управления полиции Кишинёва.

Согласно опубликованному сообщению, владельцев карт вызывают через приложение Viber и утверждают, что являются представителями банка, и под предлогом предотвращения кражи средств держателю карты предлагают сообщить все данные, чтобы быть в безопасности.

В правоохранительных органах уточняют, что злоумышленники также действуют через рекламу, которую граждане размещают на торговых онлайн-площадках и в социальных сетях.

Ведомство рекомендует, что если кто-то получил доступ к вашему онлайн или банковскому счету, либо информацию о кредитной карте, необходимо срочно позвонить в банк, чтобы как можно быстрее закрыть счет и избежать вывода средств.