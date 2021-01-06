В Воскресенске «Химик» примет «Дизель»

7 января воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути встретится у себя на льду с «Дизелем» из Пензы.

Фото ХК «Химик»

«Дизель» в этом сезоне совсем неслучайно обретает на верхних этажах турнирной таблицы. Команда из Пензы уже одержала 23 победы. С целью увеличить эту цифру подопечные Алексея Ваулина приедут и в подмосковный Воскресенск.

«Химик» тоже заслуживает исключительно лестных отзывов за свою игру в «регулярке» и нас ждёт очень интересный поединок двух успешных команд.

Фото ХК «Химик»

Прогноз – 3:2.

Хоккей. Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шёлкового пути. Регулярный чемпионат-2020/2021.

«Химик» Воскресенск Московская область – «Дизель» Пенза

7 января 2021 года. Воскресенск. Ледовый дворец «Подмосковье» имени Н.С. Эпштейна. 17.00. Без зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото ХК «Химик».

06.01.2021 г.