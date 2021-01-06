В Воскресенске «Химик» примет «Дизель»

7 января воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей Хоккейной Лиги – Кубок Шёлкового пути встретится у себя на льду с «Дизелем» из Пензы.
«Дизель» в этом сезоне совсем неслучайно обретает на верхних этажах турнирной таблицы. Команда из Пензы уже одержала 23 победы. С целью увеличить эту цифру подопечные Алексея Ваулина приедут и в подмосковный Воскресенск.
«Химик» тоже заслуживает исключительно лестных отзывов за свою игру в «регулярке» и нас ждёт очень интересный поединок двух успешных команд.
Прогноз – 3:2.
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига — Кубок Шёлкового пути. Регулярный чемпионат-2020/2021.
«Химик» Воскресенск Московская область – «Дизель» Пенза
7 января 2021 года. Воскресенск. Ледовый дворец «Подмосковье» имени Н.С. Эпштейна. 17.00. Без зрителей.
Текст Антон Буялов.
Фото ХК «Химик».
06.01.2021 г.