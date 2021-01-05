Билл Питерс: «Если мы попадём в плей-офф, то будем грозной силой для любого соперника»

Главные тренеры ХК «Автомобилист» Билл Питерс и ПХК ЦСКА Игорь Никитин пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором хоккеисты екатеринбургского клуба одержали победу в серии буллитов.

Билл Питерс, главный тренер ХК «Автомобилист» (Екатеринбург):

— Это была хорошая игра с равными шансами с обеих сторон. Соперники поочерёдно владели преимуществом и создавали острые моменты. Рад, что, в конце концов, удача оказалась на нашей стороне. Хоть у соперника было больше бросков по нашим воротам, мы смогли воспользоваться своими шансами и довести встречу до победы.

Ещё недавно «Автомобилист» пропускал по 5-7 шайб за игру, в частности ЦСКА в Екатеринбурге добился победы со счётом 5:1. Сейчас игра в обороне приведена в порядок, и команда пропускает очень мало. Этому способствовал перерыв на Евротур, когда мы могли спокойно оценить сложившуюся ситуацию и устранить слабые звенья. Улучшилось взаимопонимание между хоккеистами, шайба стала лучше «ходить» по площадке.

Сергей Шумаков по-прежнему травмирован. Он сейчас занимается в тренажёрном зале в Екатеринбурге. В ближайшие пару дней он должен пройти обследование , и по результатам теста мы будем уже судить о готовности хоккеиста. Надеюсь, что восстановление игрока подходит к концу.

Наш голкипер Якуб Коварж действительно играет практически без замен в этом сезоне. Но я не волнуюсь за его физическое и эмоциональное состояние. Мы дали хоккеисту достаточно времени для отдыха в перерыве на Евротур. Тренер по вратарям проделывает большую работу по изучению физического и психологического состояния голкиперов, и всегда готов предоставить необходимую информацию в случае возникновения каких-либо вопросов. К тому же, в КХЛ практически нет спаренных матчей. Поэтому день-два перерыва между играми позволяют полностью восстановиться и подойти к очередной встрече в полной боевой готовности. А когда у нас была серия поражений, мы не могли дать отдых основному вратарю. Он – один из лидеров команды и должен своим примером вести за собой остальных.

О попадании в плей-офф пока рано говорить. Нам ещё предстоит много сделать, чтобы попасть туда. Это мой первый сезон работы в КХЛ, приходится узнавать много нового. Постепенно приходит понимание того, как нужно вести команду по сезону. И я сейчас жду очередную паузу на игры сборной, чтобы к весеннему игровому отрезку вывести команду на пик формы. Если мы попадём в розыгрыш Кубка Гагарина, то уверен, что «Автомобилист» будет представлять собой грозную силу, способную противостоять любому сопернику.