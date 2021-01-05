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Билл Питерс: «Если мы попадём в плей-офф, то будем грозной силой для любого соперника»

  • 05.01.2021, 20:05,
  • Спорт
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Главные тренеры ХК «Автомобилист» Билл Питерс и ПХК ЦСКА Игорь Никитин пообщались с журналистами после матча Регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/2021, в котором хоккеисты екатеринбургского клуба одержали победу в серии буллитов.





Билл Питерс, главный тренер ХК «Автомобилист» (Екатеринбург):





— Это была хорошая игра с равными шансами с обеих сторон. Соперники поочерёдно владели преимуществом и создавали острые моменты. Рад, что, в конце концов, удача оказалась на нашей стороне. Хоть у соперника было больше бросков по нашим воротам, мы смогли воспользоваться своими шансами и довести встречу до победы.

Ещё недавно «Автомобилист» пропускал по 5-7 шайб за игру, в частности ЦСКА в Екатеринбурге добился победы со счётом 5:1. Сейчас игра в обороне приведена в порядок, и команда пропускает очень мало. Этому способствовал перерыв на Евротур, когда мы могли спокойно оценить сложившуюся ситуацию и устранить слабые звенья. Улучшилось взаимопонимание между хоккеистами, шайба стала лучше «ходить» по площадке.

Сергей Шумаков по-прежнему травмирован. Он сейчас занимается в тренажёрном зале в Екатеринбурге. В ближайшие пару дней он должен пройти обследование , и по результатам теста мы будем уже судить о готовности хоккеиста. Надеюсь, что восстановление игрока подходит к концу.

Наш голкипер Якуб Коварж действительно играет практически без замен в этом сезоне. Но я не волнуюсь за его физическое и эмоциональное состояние. Мы дали хоккеисту достаточно времени для отдыха в перерыве на Евротур. Тренер по вратарям проделывает большую работу по изучению физического и психологического состояния голкиперов, и всегда готов предоставить необходимую информацию в случае возникновения каких-либо вопросов. К тому же, в КХЛ практически нет спаренных матчей. Поэтому день-два перерыва между играми позволяют полностью восстановиться и подойти к очередной встрече в полной боевой готовности. А когда у нас была серия поражений, мы не могли дать отдых основному вратарю. Он – один из лидеров команды и должен своим примером вести за собой остальных.

О попадании в плей-офф пока рано говорить. Нам ещё предстоит много сделать, чтобы попасть туда. Это мой первый сезон работы в КХЛ, приходится узнавать много нового. Постепенно приходит понимание того, как нужно вести команду по сезону. И я сейчас жду очередную паузу на игры сборной, чтобы к весеннему игровому отрезку вывести команду на пик формы. Если мы попадём в розыгрыш Кубка Гагарина, то уверен, что «Автомобилист» будет представлять собой грозную силу, способную противостоять любому сопернику.





Билл Питерс: "Если мы попадём в плей-офф, то будем грозной силой для любого соперника"
Фото: Олег Бухарев




Игорь Никитин, главный тренер ПХК ЦСКА:





— Тяжёлая игра получилась. Соперник очень хорошо против нас действовал. Моменты были, но мы не смогли их реализовать. Ну а на буллитах Павел Дацюк проявил своё мастерство, а наши игроки не смогли переиграть вратаря «Автомобилиста». Готовимся дальше.

Джон Гилмор для первой игры сыграл нормально. Хоккеист давно не выходил на лёд в официальных матчах. Сегодня он играл в паре с Мэтом Робинсоном. А дальше пока сложно сказать, кто будет его партнёром. Разберёмся.

Максим Соркин оправдывает оказанное ему доверие. Игрок забросил четыре шайбы в шести последних матчах. Он очень хорошо понимает поставленные перед ним задачи и стремится двигаться вперёд. Радует ещё то, что это очень молодой игрок, который подпадает под лимит двадцатилетних хоккеистов, которых мы должны в обязательном порядке вносить в заявку на каждую игру.

У Александра Попова рассечение, которое он получил в первой же своей сегодняшней смене. Надеюсь, что ничего серьёзного. Врачи свою работу уже сделали.

Ларс Юханссон не был внесён в заявку на матч из-за лимита на иностранных игроков. На пяти легионерских позициях сегодня играли другие хоккеисты.





Текст: Сергей В. Вильчинский.


Фото: Олег Бухарев.





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