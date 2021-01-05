Гандбольное рождество в Москве

В Москве с 6 по 8 января состоится мужской гандбольный турнир с участием сборной России, Аргентины и второй команды Испании.

В рамках подготовки к Чемпионату Мира наша мужская сборная сделает заключительную перед главным форумом пробу пера.

Подопечные Велимира Петковича сыграют в Москве с командами Аргентины и Испании. Правда, испанцы будут представлены в нашей столице вторым составом. Но это всё-таки для нас не самое главное. Важнее сделать заключительную поверку и определиться с костяком лидеров. В Египте на Чемпионате Мира на групповом этапе россиян ждут команды Южной Кореи, Словении и Беларуси. И в Москве необходимо постараться найти симбиоз между Петковичем и игроками. В ЦСКА Велимиру это сделать удалось. Причём, довольно быстро. Теперь настала очередь наладить дела и в сборной страны.

Гандбол. Рождественский турнир.

6-8 января 2021 года. Москва. УСЗ «Игровой».

6 января

16:00 мск. Россия – Аргентина

7 января

16:00 мск. Аргентина – Испания

8 января

16:00 мск. Испания – Россия

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

05.01.2021 г.