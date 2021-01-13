Психологи из Турции помогут азербайджанским военнослужащим восстановиться после войны

Министерство по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане 12 января сообщило о том, что для организации эффективной реабилитации военнослужащих, которые нуждаются в профессиональной психологической помощи после участие в нагорно-карабахской войне, из Турции приглашены 20 специалистов-психологов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно представленным данным, к помощи турецких специалистов было решено прибегнуть после нескольких случаев суицидов среди демобилизованных военных, участвовавших во второй Карабахской войне.

По словам директора центра психического здоровья минздрава Азербайджана Фуада Исмайлова, приезд турецких психологов только приветствуется, в связи с тем, что в Турции имеется немалый опыт работы с военными — участниками боевых действий в горячих точках, в том числе в Сирии.

Следует отметить, что министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает оказывать участникам второй нагорно-карабахской войны экстренную психологическую помощь посредством горячей линии «112».