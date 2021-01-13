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Туркменистан увеличит экспорт природного газа в КНР

Туркменистан увеличит экспорт природного газа в КНРТуркменские власти намерены увеличить экспорт природного газа за рубеж, в частности в Китай. Это станет возможным благодаря вводу в строй новой газокомпрессорной установки на востоке страны. Тема была затронута 12 января в ходе переговоров президента Гурбангулы Бердымухамедова и посла КНР Цянь Найчэна, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов отметил важность реализации крупного проекта — транснационального газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Было отмечено, что миллиарды кубических метров «голубого топлива» поступают в этот трубопровод из недр крупного Малайского газодобывающего месторождения, которое находится в восточной части Туркменистана.

В ближайшие дни будет запущена Малайская газокомпрессорная установка. Её годовая мощность составляет 30 млрд кубометров. Это позволит стране экспортировать в 2 раза больше «голубого топлива».

Эксперт, главный редактор электронной газеты Ussat news Усса Уссаев подчеркнул, что соответствующий газопровод успешно функционирует уже 11 лет. По его словам, за эти годы из Центральной Азии в Китай было поставлено 336 млрд кубометров природного газа, большая часть которого была импортирована из Туркменистана.





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