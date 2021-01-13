Казахстанский лидер поздравил вновь избранного президента Кыргызстана с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поздравил вновь избранного президента Кыргызстана Садыра Жапарова с победой на выборах. Разговор президентов прошёл в формате телефонной коммуникации, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава Казахстана отметил, что итоги народного волеизъявления являются свидетельством общественной поддержки, предложенной Жапаровым концепции по дальнейшему укреплению государственности и реализации неуклонного социально-экономического развития Кыргызской Республики. Токаев сообщил собеседнику, что является сторонником перспективного сотрудничества с братским Кыргызстаном на фундаменте дружбы и добрососедства.

В свою очередь, Садыр Жапаров выразил благодарность президенту Казахстана и всему народу соседней республики за твёрдую поддержку Кыргызстана в его стремлении к стабилизации, созиданию и процветанию. Главы двух государств заверили друг друга в готовности к совместной работе по двусторонней тематике и в рамках международных организаций.

Казахстанский лидер пригласил вновь избранного президента посетить Казахстан с официальным визитом. Жапаров принял приглашение и сообщил, что первый визит в качестве президента он осуществит в Казахстан.